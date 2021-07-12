حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.