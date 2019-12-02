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شاهد من الطائف.. البلدية تُداهم شقة سكنية حوّلها مخالفون لمستودع تخزين المعسل

مخالف للاشتراطات الصحية ويستخدم مواد مجهولة المصدر وسوء الحفظ والتخزين

داهمت الفِرَق الرقابية لبلدية غرب الطائف الفرعية، شقة سكنية حوّلها مخالفون إلى مستودع لتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما بشكل مخالف، ودون الحصول على تراخيص نظامية.

وكانت الفِرَق الرقابية مدعومة بالجهات الأمنية قد رصدت تحركات من قِبَل عمالة تتوافد على الشقة بشكل مريب؛ حيث تقوم العمالة داخل الشقة بصنع خلطات التبغ والمعسل وتخزينها بكميات كبيرة في بيئة غير صحية وبطرق مخالفة، وتم ضبط ومصادرة محتويات الشقة وإحالة العمالة للجهات المختصة.

وبيّنت الأمانة أن بلدية غرب الطائف الفرعية أغلقت الموقع نهائيًّا، وقامت بإتلاف الكميات المصادَرة نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وشملت المخالفات المضبوطة: عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وسوء الحفظ والتخزين.

الطائف بلدية الطائف

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شاهد من الطائف.. البلدية تُداهم شقة سكنية حوّلها مخالفون لمستودع تخزين المعسل
سبق

داهمت الفِرَق الرقابية لبلدية غرب الطائف الفرعية، شقة سكنية حوّلها مخالفون إلى مستودع لتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما بشكل مخالف، ودون الحصول على تراخيص نظامية.

وكانت الفِرَق الرقابية مدعومة بالجهات الأمنية قد رصدت تحركات من قِبَل عمالة تتوافد على الشقة بشكل مريب؛ حيث تقوم العمالة داخل الشقة بصنع خلطات التبغ والمعسل وتخزينها بكميات كبيرة في بيئة غير صحية وبطرق مخالفة، وتم ضبط ومصادرة محتويات الشقة وإحالة العمالة للجهات المختصة.

وبيّنت الأمانة أن بلدية غرب الطائف الفرعية أغلقت الموقع نهائيًّا، وقامت بإتلاف الكميات المصادَرة نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وشملت المخالفات المضبوطة: عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وسوء الحفظ والتخزين.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:05 PM

شاهد من الطائف.. البلدية تُداهم شقة سكنية حوّلها مخالفون لمستودع تخزين المعسل

مخالف للاشتراطات الصحية ويستخدم مواد مجهولة المصدر وسوء الحفظ والتخزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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داهمت الفِرَق الرقابية لبلدية غرب الطائف الفرعية، شقة سكنية حوّلها مخالفون إلى مستودع لتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما بشكل مخالف، ودون الحصول على تراخيص نظامية.

وكانت الفِرَق الرقابية مدعومة بالجهات الأمنية قد رصدت تحركات من قِبَل عمالة تتوافد على الشقة بشكل مريب؛ حيث تقوم العمالة داخل الشقة بصنع خلطات التبغ والمعسل وتخزينها بكميات كبيرة في بيئة غير صحية وبطرق مخالفة، وتم ضبط ومصادرة محتويات الشقة وإحالة العمالة للجهات المختصة.

وبيّنت الأمانة أن بلدية غرب الطائف الفرعية أغلقت الموقع نهائيًّا، وقامت بإتلاف الكميات المصادَرة نظرًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وشملت المخالفات المضبوطة: عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد مجهولة المصدر، وسوء الحفظ والتخزين.

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