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خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير قطر للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون

الحجرف: يدخل المجلس العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ في مكتب الأمير في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلع سموه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة، صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف الحجرف؛ قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير قطر للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون
سبق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ في مكتب الأمير في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلع سموه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة، صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف الحجرف؛ قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:40 AM

خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير قطر للمشاركة في الدورة 41 لمجلس التعاون

الحجرف: يدخل المجلس العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ في مكتب الأمير في الديوان الأميري بقصر الدوحة، حيث أطلع سموه على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة، صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف الحجرف؛ قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

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