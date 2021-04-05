النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العلكمي" يُتابع ميدانياً إجراءات إنهاء العام الدراسي بتعليم سراة عبيدة

أكد ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية

أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية، وبما يضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، حيث شملت زيارته ثانوية العسران للبنات بسراة عبيدة، وثانوية الملك فهد، وشارك في الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، واستمع لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحثّهُم على ضرورة الحد والمُثابرة لتتحقق الأهداف المرجوة.

وبيّن "العلكمي" أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خُطط إدارة التعليم التنفيذية والمُنبثقة من توجيهات وزارة التعليم لمتابعة أداء المعلمين والمعلمات والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، مع التوسع في توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العلكمي" يُتابع ميدانياً إجراءات إنهاء العام الدراسي بتعليم سراة عبيدة
سبق

أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية، وبما يضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، حيث شملت زيارته ثانوية العسران للبنات بسراة عبيدة، وثانوية الملك فهد، وشارك في الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، واستمع لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحثّهُم على ضرورة الحد والمُثابرة لتتحقق الأهداف المرجوة.

وبيّن "العلكمي" أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خُطط إدارة التعليم التنفيذية والمُنبثقة من توجيهات وزارة التعليم لمتابعة أداء المعلمين والمعلمات والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، مع التوسع في توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
03:53 PM

"العلكمي" يُتابع ميدانياً إجراءات إنهاء العام الدراسي بتعليم سراة عبيدة

أكد ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية

A A A
علي حفول - الرياض
1
1,015

أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية، وبما يضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، حيث شملت زيارته ثانوية العسران للبنات بسراة عبيدة، وثانوية الملك فهد، وشارك في الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، واستمع لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحثّهُم على ضرورة الحد والمُثابرة لتتحقق الأهداف المرجوة.

وبيّن "العلكمي" أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خُطط إدارة التعليم التنفيذية والمُنبثقة من توجيهات وزارة التعليم لمتابعة أداء المعلمين والمعلمات والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، مع التوسع في توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة