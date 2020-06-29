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رغم كورونا.. أمانة عسير تستعيد نحو 2 مليون م2 من الأراضي الحكومية خلال شهر

"الحميدي": لن نتهاون مع كل التجاوزات وسنطبق الأنظمة واللوائح

تمكنت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الشهر الماضي من استعادة نحو 1.967.016 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

وجددت الأمانة التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وسنتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

وأضاف الدكتور "الحميدي" أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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رغم كورونا.. أمانة عسير تستعيد نحو 2 مليون م2 من الأراضي الحكومية خلال شهر
سبق

تمكنت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الشهر الماضي من استعادة نحو 1.967.016 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

وجددت الأمانة التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وسنتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

وأضاف الدكتور "الحميدي" أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:06 PM

رغم كورونا.. أمانة عسير تستعيد نحو 2 مليون م2 من الأراضي الحكومية خلال شهر

"الحميدي": لن نتهاون مع كل التجاوزات وسنطبق الأنظمة واللوائح

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محمد طيران - عسير
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1,073

تمكنت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الشهر الماضي من استعادة نحو 1.967.016 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

وجددت الأمانة التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وسنتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

وأضاف الدكتور "الحميدي" أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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