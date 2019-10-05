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بعيدًا عن ضجيج الشوارع.. حجوزات مكة تتحوّل إلى ميادين لتعليم المرأة قيادة السيارة

في ظل افتقار المنطقة إلى مدرسة يستطعن من خلالها تعلّم مهاراتها

يلجأ عددٌ من الفتيات بمكة المكرمة إلى حجوزات السيارات الواقعة على منافذ العاصمة المقدسة، لتعلّم قيادة السيارة، في ظل افتقار المنطقة لمدرسة يستطعن من خلالها تعلّم مهارات القيادة.

ورصدت "سبق" سيدات وفتيات بصحبة أولياء أمورهن، وأخريات برفقة بعضهن بعضًا، وهن يمارسن قيادة السيارة داخل حجوزات السيارات، بهدف تعلّم القيادة، حيث يستغلين خلو تلك الحجوزات من زحام المركبات وبعيدًا عن ضجيج الشوارع وأروقة المدينة.

وتعد مواقف السيارات المخصصة لموسمي الحج ورمضان، مكانًا آمنًا يعدنه الفتيات المبتدئات لتعليم قيادة المركبات، ليتمكنّ من القيادة الآمنة، خصوصًا حجز الزايدي على طريق جدة السريع، وحجز النوارية الواقع على طريق المدينة المنورة.

وكانت شركة تطوير التعليم، قد أعلنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في 8 مدن من ضمنها مكة المكرمة، والتي بلا شك ستوفر الجهد والوقت على من يردن تعلم القيادة خصوصًا لمن هن بحاجة إلى ذلك من الموظفات ونحوهن.

من جانب آخر، تحدّثت المدربة أمينة بخش، في وقتٍ سابق لـ"سبق"، عن تجربتها مع قيادة السيارة، ومبادرتها لتعليم فتيات مكة، بما فيهن الموظفات ممن بحاجة إلى الاستغناء عن السائقين والاعتماد على أنفسهن، في ظل عدم توفر مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارات في مكة المكرمة.

وقالت "بخش" في تصريحات لـ"سبق"، متحدثة عن مبادرتها بالتعاون مع جهات عدة: "مبادرة السائقة الأولى التي أطلقتها بالتعاون مع عدة جهات بمكة المكرمة، جاءت بعد افتقار مكة لمركز تعليم لقيادة المرأة للسيارة".

واستهدفت المبادرة منذ انطلاقها منسوبات وزارة التعليم؛ حيث تدربت نحو 60 سيدة من منسوبات التعليم من مختلف المناطق.

تعليم المرأة قيادة السيارة مكة المكرمة قيادة المرأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعيدًا عن ضجيج الشوارع.. حجوزات مكة تتحوّل إلى ميادين لتعليم المرأة قيادة السيارة
سبق

يلجأ عددٌ من الفتيات بمكة المكرمة إلى حجوزات السيارات الواقعة على منافذ العاصمة المقدسة، لتعلّم قيادة السيارة، في ظل افتقار المنطقة لمدرسة يستطعن من خلالها تعلّم مهارات القيادة.

ورصدت "سبق" سيدات وفتيات بصحبة أولياء أمورهن، وأخريات برفقة بعضهن بعضًا، وهن يمارسن قيادة السيارة داخل حجوزات السيارات، بهدف تعلّم القيادة، حيث يستغلين خلو تلك الحجوزات من زحام المركبات وبعيدًا عن ضجيج الشوارع وأروقة المدينة.

وتعد مواقف السيارات المخصصة لموسمي الحج ورمضان، مكانًا آمنًا يعدنه الفتيات المبتدئات لتعليم قيادة المركبات، ليتمكنّ من القيادة الآمنة، خصوصًا حجز الزايدي على طريق جدة السريع، وحجز النوارية الواقع على طريق المدينة المنورة.

وكانت شركة تطوير التعليم، قد أعلنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في 8 مدن من ضمنها مكة المكرمة، والتي بلا شك ستوفر الجهد والوقت على من يردن تعلم القيادة خصوصًا لمن هن بحاجة إلى ذلك من الموظفات ونحوهن.

من جانب آخر، تحدّثت المدربة أمينة بخش، في وقتٍ سابق لـ"سبق"، عن تجربتها مع قيادة السيارة، ومبادرتها لتعليم فتيات مكة، بما فيهن الموظفات ممن بحاجة إلى الاستغناء عن السائقين والاعتماد على أنفسهن، في ظل عدم توفر مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارات في مكة المكرمة.

وقالت "بخش" في تصريحات لـ"سبق"، متحدثة عن مبادرتها بالتعاون مع جهات عدة: "مبادرة السائقة الأولى التي أطلقتها بالتعاون مع عدة جهات بمكة المكرمة، جاءت بعد افتقار مكة لمركز تعليم لقيادة المرأة للسيارة".

واستهدفت المبادرة منذ انطلاقها منسوبات وزارة التعليم؛ حيث تدربت نحو 60 سيدة من منسوبات التعليم من مختلف المناطق.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:40 PM

بعيدًا عن ضجيج الشوارع.. حجوزات مكة تتحوّل إلى ميادين لتعليم المرأة قيادة السيارة

في ظل افتقار المنطقة إلى مدرسة يستطعن من خلالها تعلّم مهاراتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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11,476

يلجأ عددٌ من الفتيات بمكة المكرمة إلى حجوزات السيارات الواقعة على منافذ العاصمة المقدسة، لتعلّم قيادة السيارة، في ظل افتقار المنطقة لمدرسة يستطعن من خلالها تعلّم مهارات القيادة.

ورصدت "سبق" سيدات وفتيات بصحبة أولياء أمورهن، وأخريات برفقة بعضهن بعضًا، وهن يمارسن قيادة السيارة داخل حجوزات السيارات، بهدف تعلّم القيادة، حيث يستغلين خلو تلك الحجوزات من زحام المركبات وبعيدًا عن ضجيج الشوارع وأروقة المدينة.

وتعد مواقف السيارات المخصصة لموسمي الحج ورمضان، مكانًا آمنًا يعدنه الفتيات المبتدئات لتعليم قيادة المركبات، ليتمكنّ من القيادة الآمنة، خصوصًا حجز الزايدي على طريق جدة السريع، وحجز النوارية الواقع على طريق المدينة المنورة.

وكانت شركة تطوير التعليم، قد أعلنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في 8 مدن من ضمنها مكة المكرمة، والتي بلا شك ستوفر الجهد والوقت على من يردن تعلم القيادة خصوصًا لمن هن بحاجة إلى ذلك من الموظفات ونحوهن.

من جانب آخر، تحدّثت المدربة أمينة بخش، في وقتٍ سابق لـ"سبق"، عن تجربتها مع قيادة السيارة، ومبادرتها لتعليم فتيات مكة، بما فيهن الموظفات ممن بحاجة إلى الاستغناء عن السائقين والاعتماد على أنفسهن، في ظل عدم توفر مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارات في مكة المكرمة.

وقالت "بخش" في تصريحات لـ"سبق"، متحدثة عن مبادرتها بالتعاون مع جهات عدة: "مبادرة السائقة الأولى التي أطلقتها بالتعاون مع عدة جهات بمكة المكرمة، جاءت بعد افتقار مكة لمركز تعليم لقيادة المرأة للسيارة".

واستهدفت المبادرة منذ انطلاقها منسوبات وزارة التعليم؛ حيث تدربت نحو 60 سيدة من منسوبات التعليم من مختلف المناطق.

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