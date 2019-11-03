النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القناوي": لهذا السبب سينقل نظام الجامعات الجديد السعودية للعالمية

سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مثمنًا هذه الموافقة الكريمة التي ستُسهم في نقل الجامعات السعودية إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطبيق مبادئ الخصخصة وتحقيق التنمية المستدامة لإدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور القناوي في تصريح صحفي أن نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، عادًا هذه الخطوة المباركة نقطة التحول الوطني التي ستحقق إصلاحًا تعليميًا شاملاً وتحديثًا عصريًا للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية، لتواكب المرحلة القادمة التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة لسد وظائف المستقبل وتلبي احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج.

ونوه القناوي بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لإنجاز هذا النظام لحين صدوره، وعلى ما يقدمه من دعم للجامعات السعودية كافة ومنها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، داعيًا المولى أن يحقق نظام الجامعات الجديد رؤية حكومتنا الرشيدة وأهداف قطاع التعليم العالي في مواكبة النهضة التعليمية لتواكب النهضة الشاملة في وطننا الغالي.

المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بندر القناوي نظام الجامعات الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القناوي": لهذا السبب سينقل نظام الجامعات الجديد السعودية للعالمية
سبق

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مثمنًا هذه الموافقة الكريمة التي ستُسهم في نقل الجامعات السعودية إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطبيق مبادئ الخصخصة وتحقيق التنمية المستدامة لإدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور القناوي في تصريح صحفي أن نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، عادًا هذه الخطوة المباركة نقطة التحول الوطني التي ستحقق إصلاحًا تعليميًا شاملاً وتحديثًا عصريًا للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية، لتواكب المرحلة القادمة التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة لسد وظائف المستقبل وتلبي احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج.

ونوه القناوي بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لإنجاز هذا النظام لحين صدوره، وعلى ما يقدمه من دعم للجامعات السعودية كافة ومنها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، داعيًا المولى أن يحقق نظام الجامعات الجديد رؤية حكومتنا الرشيدة وأهداف قطاع التعليم العالي في مواكبة النهضة التعليمية لتواكب النهضة الشاملة في وطننا الغالي.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:06 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:00 PM

"القناوي": لهذا السبب سينقل نظام الجامعات الجديد السعودية للعالمية

سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
2,406

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مثمنًا هذه الموافقة الكريمة التي ستُسهم في نقل الجامعات السعودية إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطبيق مبادئ الخصخصة وتحقيق التنمية المستدامة لإدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور القناوي في تصريح صحفي أن نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، عادًا هذه الخطوة المباركة نقطة التحول الوطني التي ستحقق إصلاحًا تعليميًا شاملاً وتحديثًا عصريًا للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية، لتواكب المرحلة القادمة التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة لسد وظائف المستقبل وتلبي احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج.

ونوه القناوي بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لإنجاز هذا النظام لحين صدوره، وعلى ما يقدمه من دعم للجامعات السعودية كافة ومنها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، داعيًا المولى أن يحقق نظام الجامعات الجديد رؤية حكومتنا الرشيدة وأهداف قطاع التعليم العالي في مواكبة النهضة التعليمية لتواكب النهضة الشاملة في وطننا الغالي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,885
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,324
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,521

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة