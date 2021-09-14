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"المظالم" و"سدايا" يوقِّعان مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بهدف تكامُل البنية الرقمية

تتضمن تدريب الكوادر المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

وقَّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في العديد من المجالات والمشاريع التقنية؛ وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بطبيعة عمل ديوان المظالم ومحاكمه، مثل: التنبؤ بتحديد احتياج المحاكم من القضاة والموظفين، وتحديد معيار الدعاوى المتأخرة في المحاكم، والتنبؤ بتحديد احتياج المحاكم إلى تشكيل الدوائر القضائية، وتوفير خدمة الكاتب الإلكتروني المساند لكاتب الضبط، وحلول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات متخصصة بين الجانبَيْن لخدمة الأهداف ‏المشتركة، وتدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها لإثراء التجربة المهنية للعاملين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع معارفهم وتطويرها، والعمل على ترسيخ أفضل الممارسات لتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات وتحليلها، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتبادل المطبوعات والإصدارات، وذلك من خلال البحث والتطوير، والعمل المشترك مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتمتد المذكرة التي وقّعها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، لخمسة أعوام من تاريخ التوقيع؛ بهدف الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي نحو تطبيق التحول الرقمي ومجتمع المعرفة بما يخدم مجالات التطبيق في ديوان المظالم ومحاكمه.

وفي السياق نفسه وقّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اتفاقية تعاون، تُمكِّن ديوان المظالم من الدخول إلى خدمات السحابة الحكومية (ديم) والنسخ الاحتياطي والتخزين، ومصادر الشبكة؛ وذلك بهدف التمكن من تشغيل بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية (ديم).

وأعرب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن سعادته بالمذكرة والاتفاقية المبرمتَيْن مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ إذ يُعدُّ ذلك تقدمًا مهمًّا في التحول الرقمي الذي يشهده ديوان المظالم، ويضعه ضمن أولوياته التي دوَّنها في استراتيجيته.

وقال: "إن هذه الاتفاقية، وما صاحبها من مذكرة تفاهم، تأتيان تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها لجميع المبادرات التقنية نحو التحول الرقمي؛ لتسهيل التعاملات والأعمال الحكومية كافة التي تسير عليها أهداف ديوان المظالم". مقدمًا الشكر لمعالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي نظير التعاون والحرص والعمل الدؤوب طوال فترة الإعداد والتنسيق للاتفاقية ومذكرة التفاهم.

وأضاف: التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خطوة مهمة نحو انطلاقة إلى مرحلة أكثر تقدمًا وأمانًا وذكاء رقميًّا في كل تعاملاتنا الرقمية المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، سعي الهيئة بالتعاون مع ديوان المظالم إلى تعزيز الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع المتعلقة بالشأن القضائي، الذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة العمل وإنجازه عن طريق الحلول الابتكارية المتطورة التي تقدمها البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها في هذا المجال.

وأشار إلى أن (سدايا) تسعى إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي؛ إذ ستمكِّن السحابة الحكومية (ديم) ديوان المظالم من إدارة عملياته التقنية بسهولة ومرونة وموثوقية.. مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لجهود (سدايا) مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ودعمه المستمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

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"المظالم" و"سدايا" يوقِّعان مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بهدف تكامُل البنية الرقمية
سبق

وقَّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في العديد من المجالات والمشاريع التقنية؛ وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بطبيعة عمل ديوان المظالم ومحاكمه، مثل: التنبؤ بتحديد احتياج المحاكم من القضاة والموظفين، وتحديد معيار الدعاوى المتأخرة في المحاكم، والتنبؤ بتحديد احتياج المحاكم إلى تشكيل الدوائر القضائية، وتوفير خدمة الكاتب الإلكتروني المساند لكاتب الضبط، وحلول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات متخصصة بين الجانبَيْن لخدمة الأهداف ‏المشتركة، وتدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها لإثراء التجربة المهنية للعاملين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع معارفهم وتطويرها، والعمل على ترسيخ أفضل الممارسات لتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات وتحليلها، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتبادل المطبوعات والإصدارات، وذلك من خلال البحث والتطوير، والعمل المشترك مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتمتد المذكرة التي وقّعها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، لخمسة أعوام من تاريخ التوقيع؛ بهدف الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي نحو تطبيق التحول الرقمي ومجتمع المعرفة بما يخدم مجالات التطبيق في ديوان المظالم ومحاكمه.

وفي السياق نفسه وقّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اتفاقية تعاون، تُمكِّن ديوان المظالم من الدخول إلى خدمات السحابة الحكومية (ديم) والنسخ الاحتياطي والتخزين، ومصادر الشبكة؛ وذلك بهدف التمكن من تشغيل بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية (ديم).

وأعرب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن سعادته بالمذكرة والاتفاقية المبرمتَيْن مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ إذ يُعدُّ ذلك تقدمًا مهمًّا في التحول الرقمي الذي يشهده ديوان المظالم، ويضعه ضمن أولوياته التي دوَّنها في استراتيجيته.

وقال: "إن هذه الاتفاقية، وما صاحبها من مذكرة تفاهم، تأتيان تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها لجميع المبادرات التقنية نحو التحول الرقمي؛ لتسهيل التعاملات والأعمال الحكومية كافة التي تسير عليها أهداف ديوان المظالم". مقدمًا الشكر لمعالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي نظير التعاون والحرص والعمل الدؤوب طوال فترة الإعداد والتنسيق للاتفاقية ومذكرة التفاهم.

وأضاف: التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خطوة مهمة نحو انطلاقة إلى مرحلة أكثر تقدمًا وأمانًا وذكاء رقميًّا في كل تعاملاتنا الرقمية المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، سعي الهيئة بالتعاون مع ديوان المظالم إلى تعزيز الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع المتعلقة بالشأن القضائي، الذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة العمل وإنجازه عن طريق الحلول الابتكارية المتطورة التي تقدمها البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها في هذا المجال.

وأشار إلى أن (سدايا) تسعى إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي؛ إذ ستمكِّن السحابة الحكومية (ديم) ديوان المظالم من إدارة عملياته التقنية بسهولة ومرونة وموثوقية.. مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لجهود (سدايا) مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ودعمه المستمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
01:22 AM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:40 AM

"المظالم" و"سدايا" يوقِّعان مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بهدف تكامُل البنية الرقمية

تتضمن تدريب الكوادر المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقَّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في العديد من المجالات والمشاريع التقنية؛ وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بطبيعة عمل ديوان المظالم ومحاكمه، مثل: التنبؤ بتحديد احتياج المحاكم من القضاة والموظفين، وتحديد معيار الدعاوى المتأخرة في المحاكم، والتنبؤ بتحديد احتياج المحاكم إلى تشكيل الدوائر القضائية، وتوفير خدمة الكاتب الإلكتروني المساند لكاتب الضبط، وحلول استخدامات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات متخصصة بين الجانبَيْن لخدمة الأهداف ‏المشتركة، وتدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها لإثراء التجربة المهنية للعاملين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع معارفهم وتطويرها، والعمل على ترسيخ أفضل الممارسات لتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات وتحليلها، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وتبادل المطبوعات والإصدارات، وذلك من خلال البحث والتطوير، والعمل المشترك مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وتمتد المذكرة التي وقّعها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، لخمسة أعوام من تاريخ التوقيع؛ بهدف الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي نحو تطبيق التحول الرقمي ومجتمع المعرفة بما يخدم مجالات التطبيق في ديوان المظالم ومحاكمه.

وفي السياق نفسه وقّع ديوان المظالم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اتفاقية تعاون، تُمكِّن ديوان المظالم من الدخول إلى خدمات السحابة الحكومية (ديم) والنسخ الاحتياطي والتخزين، ومصادر الشبكة؛ وذلك بهدف التمكن من تشغيل بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية (ديم).

وأعرب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن سعادته بالمذكرة والاتفاقية المبرمتَيْن مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ إذ يُعدُّ ذلك تقدمًا مهمًّا في التحول الرقمي الذي يشهده ديوان المظالم، ويضعه ضمن أولوياته التي دوَّنها في استراتيجيته.

وقال: "إن هذه الاتفاقية، وما صاحبها من مذكرة تفاهم، تأتيان تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها لجميع المبادرات التقنية نحو التحول الرقمي؛ لتسهيل التعاملات والأعمال الحكومية كافة التي تسير عليها أهداف ديوان المظالم". مقدمًا الشكر لمعالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي نظير التعاون والحرص والعمل الدؤوب طوال فترة الإعداد والتنسيق للاتفاقية ومذكرة التفاهم.

وأضاف: التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خطوة مهمة نحو انطلاقة إلى مرحلة أكثر تقدمًا وأمانًا وذكاء رقميًّا في كل تعاملاتنا الرقمية المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، سعي الهيئة بالتعاون مع ديوان المظالم إلى تعزيز الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع المتعلقة بالشأن القضائي، الذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة العمل وإنجازه عن طريق الحلول الابتكارية المتطورة التي تقدمها البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها في هذا المجال.

وأشار إلى أن (سدايا) تسعى إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي؛ إذ ستمكِّن السحابة الحكومية (ديم) ديوان المظالم من إدارة عملياته التقنية بسهولة ومرونة وموثوقية.. مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لجهود (سدايا) مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 تحت توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ودعمه المستمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

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