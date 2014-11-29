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"الأهلي" يدخل المربع الذهبي.. بالفوز على "الفيصلي"

نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.

بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يدخل المربع الذهبي.. بالفوز على "الفيصلي"
سبق

نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.

بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:53 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
11:02 PM

"الأهلي" يدخل المربع الذهبي.. بالفوز على "الفيصلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,354

نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.

بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.

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