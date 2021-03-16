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"العمرو" يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

تضم عدة خدمات

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

وتضم الصالة عدة خدمات، وتضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخليّاً في نفس المنشأة، وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.

وفي ذات الإطار اطلع العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي.

وأثنى "العمرو"، خلال الجولة، على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول؛ حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية التي تمكّن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

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"العمرو" يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض
سبق

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

وتضم الصالة عدة خدمات، وتضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخليّاً في نفس المنشأة، وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.

وفي ذات الإطار اطلع العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي.

وأثنى "العمرو"، خلال الجولة، على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول؛ حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية التي تمكّن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:38 PM

"العمرو" يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

تضم عدة خدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

وتضم الصالة عدة خدمات، وتضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخليّاً في نفس المنشأة، وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.

وفي ذات الإطار اطلع العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي.

وأثنى "العمرو"، خلال الجولة، على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول؛ حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية التي تمكّن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

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