أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.
التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهرعبدالله البرقاوي سبق 2020-04-11
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:58 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM
التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.
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