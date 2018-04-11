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التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر
سبق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:58 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM

التنمية الاجتماعية تعلن: إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
28,151

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.

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