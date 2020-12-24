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ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه

متغيّب منذ تاريخ 4/5/1442 هـ في الخبر "العزيزية"

ناشد ذوو المفقود عدنان حبيب الدوسري، البحث عنه بعد تغيبه منذ تاريخ 4/5/1442 هـ، من الخبر "العزيزية".

وقال ذوو المفقود إنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

وناشدوا من يراه أو يتوصل إلى معرفة أي معلومة بشأن مكان تواجده، أن يبادر بإبلاغ الشرطة، أو الاتصال على الأرقام التالية: 0559354033، 0503823084، 0541333047.

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ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المفقود عدنان حبيب الدوسري، البحث عنه بعد تغيبه منذ تاريخ 4/5/1442 هـ، من الخبر "العزيزية".

وقال ذوو المفقود إنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

وناشدوا من يراه أو يتوصل إلى معرفة أي معلومة بشأن مكان تواجده، أن يبادر بإبلاغ الشرطة، أو الاتصال على الأرقام التالية: 0559354033، 0503823084، 0541333047.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:52 PM

ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه

متغيّب منذ تاريخ 4/5/1442 هـ في الخبر "العزيزية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
587

ناشد ذوو المفقود عدنان حبيب الدوسري، البحث عنه بعد تغيبه منذ تاريخ 4/5/1442 هـ، من الخبر "العزيزية".

وقال ذوو المفقود إنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

وناشدوا من يراه أو يتوصل إلى معرفة أي معلومة بشأن مكان تواجده، أن يبادر بإبلاغ الشرطة، أو الاتصال على الأرقام التالية: 0559354033، 0503823084، 0541333047.

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