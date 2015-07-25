النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا

أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشدادي

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا
سبق

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:42 PM

الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا

أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشدادي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
331

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة