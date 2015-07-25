الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا

أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشدادي

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.



ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.