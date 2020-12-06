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"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد

احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد
سبق

احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
10:07 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:26 AM

"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

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