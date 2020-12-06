"البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد

احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.
احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.
احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.
احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.