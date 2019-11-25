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بالصور.. آل الشيخ يستضيف لاعبي الهلال واللقب القاري

زار فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وعدد من اللاعبين القدامى "سامي الجابر، نواف التمياط، محمد الدعيع، ياسر القحطاني" واللاعبين الحاليين، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وهنأ آل الشيخ الهلاليين بتحقيق اللقب القاري دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد وصل إلى الرياض اليوم بعد تحقيق اللقب القاري عقب تغلبه على فريق أوراوا الياباني 2-0 أمس.

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ رئيس الهلال فهد بن نافل دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. آل الشيخ يستضيف لاعبي الهلال واللقب القاري
سبق

زار فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وعدد من اللاعبين القدامى "سامي الجابر، نواف التمياط، محمد الدعيع، ياسر القحطاني" واللاعبين الحاليين، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وهنأ آل الشيخ الهلاليين بتحقيق اللقب القاري دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد وصل إلى الرياض اليوم بعد تحقيق اللقب القاري عقب تغلبه على فريق أوراوا الياباني 2-0 أمس.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:33 PM

بالصور.. آل الشيخ يستضيف لاعبي الهلال واللقب القاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
38,253

زار فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وعدد من اللاعبين القدامى "سامي الجابر، نواف التمياط، محمد الدعيع، ياسر القحطاني" واللاعبين الحاليين، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وهنأ آل الشيخ الهلاليين بتحقيق اللقب القاري دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد وصل إلى الرياض اليوم بعد تحقيق اللقب القاري عقب تغلبه على فريق أوراوا الياباني 2-0 أمس.

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