واقعةٌ مُفتعلة وهذا هدفهما.. شرطة جازان تُطيح بالمتورطين في فيديو إطلاق النار

أحدهما أطلق النار في الهواء محاولًا إيذاء الآخر ومُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي، تمكنت من تحديد هوية شخصين ظَهَرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، مُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن الواقعة مُفتعلة بهدف التوثيق والنشر، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وتم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.