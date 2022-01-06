النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

واقعةٌ مُفتعلة وهذا هدفهما.. شرطة جازان تُطيح بالمتورطين في فيديو إطلاق النار

أحدهما أطلق النار في الهواء محاولًا إيذاء الآخر ومُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي، تمكنت من تحديد هوية شخصين ظَهَرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، مُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن الواقعة مُفتعلة بهدف التوثيق والنشر، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وتم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
واقعةٌ مُفتعلة وهذا هدفهما.. شرطة جازان تُطيح بالمتورطين في فيديو إطلاق النار
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي، تمكنت من تحديد هوية شخصين ظَهَرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، مُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن الواقعة مُفتعلة بهدف التوثيق والنشر، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وتم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:15 PM

واقعةٌ مُفتعلة وهذا هدفهما.. شرطة جازان تُطيح بالمتورطين في فيديو إطلاق النار

أحدهما أطلق النار في الهواء محاولًا إيذاء الآخر ومُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
2
5,438

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي، تمكنت من تحديد هوية شخصين ظَهَرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، مُعَرّضًا حياته والآخرين للخطر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن الواقعة مُفتعلة بهدف التوثيق والنشر، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وتم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة