النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صدور 4 أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.. تعرّف على تفاصيلها

إعفاء محافظ مؤسسة تحلية المياه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.

وتضمنت الأوامر التي نَشرت تفاصيلها الجريدةُ الرسمية اليوم: إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صدور 4 أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.. تعرّف على تفاصيلها
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.

وتضمنت الأوامر التي نَشرت تفاصيلها الجريدةُ الرسمية اليوم: إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
06:36 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:16 PM

صدور 4 أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.. تعرّف على تفاصيلها

إعفاء محافظ مؤسسة تحلية المياه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
146,374

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.

وتضمنت الأوامر التي نَشرت تفاصيلها الجريدةُ الرسمية اليوم: إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة