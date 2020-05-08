صدور 4 أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.. تعرّف على تفاصيلها

إعفاء محافظ مؤسسة تحلية المياه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.

وتضمنت الأوامر التي نَشرت تفاصيلها الجريدةُ الرسمية اليوم: إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.