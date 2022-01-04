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بذكرى اغتيال "سليماني".. إحباط هجوم لمُسَيَّرتين على قاعدة للتحالف الدولي بالعراق

مسؤول: القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد دمرت طائرتين مفخختين.. تم الإسقاط

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق، بأنه "تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد".

وأشار المسؤول إلى أنه "تم إسقاط المسيرتين"، موضحًا أن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا"، في حين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.

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بذكرى اغتيال "سليماني".. إحباط هجوم لمُسَيَّرتين على قاعدة للتحالف الدولي بالعراق
سبق

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق، بأنه "تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد".

وأشار المسؤول إلى أنه "تم إسقاط المسيرتين"، موضحًا أن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا"، في حين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:35 AM

بذكرى اغتيال "سليماني".. إحباط هجوم لمُسَيَّرتين على قاعدة للتحالف الدولي بالعراق

مسؤول: القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد دمرت طائرتين مفخختين.. تم الإسقاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق، بأنه "تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد".

وأشار المسؤول إلى أنه "تم إسقاط المسيرتين"، موضحًا أن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف: "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا"، في حين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.

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