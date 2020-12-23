النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

"نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها"

خلال 6 أشهر وشمل 256 مستفيدة و648 يتيمًا

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، كفالات برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف، أنه بتوجيه وموافقة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز -حفظه الله- أودعت الجمعية 576600 ريالاً في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية شمل 256 أرملة و648 يتيماً.

وأضاف "عطيف" أن إيداع تلك المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران من خلال توفير احتياجات الأيتام والأسر التابعة للجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على صرف مستحقّات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد لها، بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم.

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها"
سبق

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، كفالات برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف، أنه بتوجيه وموافقة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز -حفظه الله- أودعت الجمعية 576600 ريالاً في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية شمل 256 أرملة و648 يتيماً.

وأضاف "عطيف" أن إيداع تلك المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران من خلال توفير احتياجات الأيتام والأسر التابعة للجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على صرف مستحقّات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد لها، بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
06:29 PM

"نجران الخيرية" تودع 576 ألف ريال لمستفيدي برنامج "رعاية أرملة وأبنائها"

خلال 6 أشهر وشمل 256 مستفيدة و648 يتيمًا

A A A
علي حفول - نجران
0
82

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، كفالات برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف، أنه بتوجيه وموافقة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز -حفظه الله- أودعت الجمعية 576600 ريالاً في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج رعاية أرملة وأبنائها خلال الستة أشهر الماضية شمل 256 أرملة و648 يتيماً.

وأضاف "عطيف" أن إيداع تلك المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران من خلال توفير احتياجات الأيتام والأسر التابعة للجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على صرف مستحقّات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد لها، بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,255

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة