الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.
الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-12
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:46 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:39 PM
الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.