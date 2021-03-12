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الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.

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الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
03:46 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:39 PM

الصحة": تسجيل 360 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 367 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
18,582

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381708 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372217 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6556 حالة وفاة.

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