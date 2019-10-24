"غرفة حائل" تعقد جمعيتها العمومية 11 نوفمبر القادم

دعت "غرفة حائل" المشتركين في الغرفة والمجددين لاشتراكهم للعام المالي 1440-1441هـ لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين 13 ربيع الأول القادم، الموافق 11 نوفمبر القادم بمقر الغرفة.

ويستعرض اجتماع الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي 2018م، فيما ستتم مناقشة حسابات الإيرادات والمصروفات عن العام المالي 2018م، وكذلك مناقشة الميزانية التقديرية عن العام المالي 2019م، إضافة إلى الموافقة على اختيار المحاسب القانوني.

وأكدت "غرفة حائل" أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع؛ فسيتم تأجيل الاجتماع ليوم الخميس 17 ربيع الأول القادم الموافق 14 نوفمبر 2019، وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً في مقر الغرفة.