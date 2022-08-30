"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-30
سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
02:10 AM
اخر تعديل
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:58 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.