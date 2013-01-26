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أمير الشرقية يوجّه بضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات للحد من كورونا

استعرِضَ خلال ترؤسه اجتماع المحافظين التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة

أكد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على أخذ كل التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المحافظين بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أنه في بداية الاجتماع اسُتعرِضَ التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كما استعرض قائد أمن الطرق تقرير الحالة المرورية والأمنية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ.

وفي نهاية الاجتماع، حث أمير المنطقة الشرقية الجميع على تفعيل دور لجان التعديات ضمن سياق الأنظمة والتعليمات وعدم التساهل في ذلك، وشكر سموه الجميع على تفاعلهم لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال إنجاز معاملاتهم ومطالبهم في أسرع وقت وتذليل كل العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية، مُوكداً سموه بأن عملهم وجهودهم مقدرة من المجتمع بشكل عام.

ونوه أمير المنطقة بأهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية مطالبا في الوقت ذاته محافظي المحافظات برفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وبما يخدم الصالح العام.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يوجّه بضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات للحد من كورونا
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على أخذ كل التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المحافظين بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أنه في بداية الاجتماع اسُتعرِضَ التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كما استعرض قائد أمن الطرق تقرير الحالة المرورية والأمنية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ.

وفي نهاية الاجتماع، حث أمير المنطقة الشرقية الجميع على تفعيل دور لجان التعديات ضمن سياق الأنظمة والتعليمات وعدم التساهل في ذلك، وشكر سموه الجميع على تفاعلهم لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال إنجاز معاملاتهم ومطالبهم في أسرع وقت وتذليل كل العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية، مُوكداً سموه بأن عملهم وجهودهم مقدرة من المجتمع بشكل عام.

ونوه أمير المنطقة بأهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية مطالبا في الوقت ذاته محافظي المحافظات برفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وبما يخدم الصالح العام.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
04:03 PM

أمير الشرقية يوجّه بضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات للحد من كورونا

استعرِضَ خلال ترؤسه اجتماع المحافظين التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ضرورة استمرار الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا والحرص على أخذ كل التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المحافظين بحضور وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أنه في بداية الاجتماع اسُتعرِضَ التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1440هـ، كما استعرض قائد أمن الطرق تقرير الحالة المرورية والأمنية للفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 29/ 12/ 1441هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1440هـ.

وفي نهاية الاجتماع، حث أمير المنطقة الشرقية الجميع على تفعيل دور لجان التعديات ضمن سياق الأنظمة والتعليمات وعدم التساهل في ذلك، وشكر سموه الجميع على تفاعلهم لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال إنجاز معاملاتهم ومطالبهم في أسرع وقت وتذليل كل العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية، مُوكداً سموه بأن عملهم وجهودهم مقدرة من المجتمع بشكل عام.

ونوه أمير المنطقة بأهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية مطالبا في الوقت ذاته محافظي المحافظات برفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وبما يخدم الصالح العام.

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