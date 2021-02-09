صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة، ومحاولة سرقتها. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المدينة: القبض على 3 مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آلي بعد تكسيرها بالعيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-09 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة، ومحاولة سرقتها. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 11:53 PM

اخر تعديل 10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 07:32 AM

شرطة المدينة: القبض على 3 مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آلي بعد تكسيرها بالعيص جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة، ومحاولة سرقتها. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.