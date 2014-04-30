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مغردون يستعرضون إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات بالسعودة ومنافسة الأجنبي

عبر هاشتاق اعتلى الترند العالمي تحت عنوان "إغلاق المحلات الساعة ٩ ليلاً"

استعرض نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات، وذلك عبر هاشتاق أطلق تحت عنوان "إغلاق المحلات الساعة ٩ ليلاً"، واعتلى الهاشتاق الترند العالمي متصدراً.

وفي التفاصيل، قال أحد المغردين في الهاشتاق إن هذا المشروع مفيد لعدة أسباب، خاصة بأن هذا النظام معمول به عالمياً وسيفيد الدولة في استقطاب الاستثمارات، فيما سيقلل من الزحام في أوقات الذروة.

وقال آخر: هذا القرار أكثر من رائع كونه سيساعد على سعودة المحال التجارية وقطاع التجزئة وسوف تكون هناك منافسة حقيقية كون الأجنبي لا يوجد أي مشكلة لديه إذا عمل بالمحل حتى منتصف الليل لذلك أصحاب المحال يرفضون السعودة.

وأشار أحد المغردين إلى مميزات يراها لهذا القرار حال تطبيقه، وهي توفير الكهرباء بشكل كبير وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى التقارب الاجتماعي والتواجد في المنزل مبكراً لمن يعملون في هذه المحلات.

وأكد آخر أن هذا القرار مهما اختلفنا فيه بين مؤيد ومعارض لابد منه بعد السعودة وهو تنظيم جيد يصل بقية العالم، ويتيح فرص المنافسة بين الشباب ويقلّل التستر الموجود لدى بعض المحلات.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الأحد، معلومات جديدة عن مشروع "إغلاق المحلات مبكراً" والذي تعكف على إعداده الجهات المعنية، أشارت فيه إلى اجتماع لجنة وزارية مشكلة من عدة وزارات قبل أسابيع قليلة لمناقشة المشروع المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت المعلومات التي نشرتها "سبق"، أنه ومن ضمن الخيارات المطروحة التي تمت مناقشتها، عملية التطبيق التدريجي وذلك بتحديد أوقات تدريجية للتطبيق خلال السنوات المقبلة تبدأ بإقرار إغلاق المحلات عند الثانية عشرة ليلاً -على سبيل المثال- والبدء بعد ذلك بالنزول التدريجي سنوياً حتى يتم تطبيق الإغلاق عند التاسعة ليلاً، حيث أكدت ان هذه الخيارات لازالت تتدارسها اللجنة الوزارية التي تعمل على المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغردون يستعرضون إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات بالسعودة ومنافسة الأجنبي
سبق

استعرض نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات، وذلك عبر هاشتاق أطلق تحت عنوان "إغلاق المحلات الساعة ٩ ليلاً"، واعتلى الهاشتاق الترند العالمي متصدراً.

وفي التفاصيل، قال أحد المغردين في الهاشتاق إن هذا المشروع مفيد لعدة أسباب، خاصة بأن هذا النظام معمول به عالمياً وسيفيد الدولة في استقطاب الاستثمارات، فيما سيقلل من الزحام في أوقات الذروة.

وقال آخر: هذا القرار أكثر من رائع كونه سيساعد على سعودة المحال التجارية وقطاع التجزئة وسوف تكون هناك منافسة حقيقية كون الأجنبي لا يوجد أي مشكلة لديه إذا عمل بالمحل حتى منتصف الليل لذلك أصحاب المحال يرفضون السعودة.

وأشار أحد المغردين إلى مميزات يراها لهذا القرار حال تطبيقه، وهي توفير الكهرباء بشكل كبير وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى التقارب الاجتماعي والتواجد في المنزل مبكراً لمن يعملون في هذه المحلات.

وأكد آخر أن هذا القرار مهما اختلفنا فيه بين مؤيد ومعارض لابد منه بعد السعودة وهو تنظيم جيد يصل بقية العالم، ويتيح فرص المنافسة بين الشباب ويقلّل التستر الموجود لدى بعض المحلات.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الأحد، معلومات جديدة عن مشروع "إغلاق المحلات مبكراً" والذي تعكف على إعداده الجهات المعنية، أشارت فيه إلى اجتماع لجنة وزارية مشكلة من عدة وزارات قبل أسابيع قليلة لمناقشة المشروع المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت المعلومات التي نشرتها "سبق"، أنه ومن ضمن الخيارات المطروحة التي تمت مناقشتها، عملية التطبيق التدريجي وذلك بتحديد أوقات تدريجية للتطبيق خلال السنوات المقبلة تبدأ بإقرار إغلاق المحلات عند الثانية عشرة ليلاً -على سبيل المثال- والبدء بعد ذلك بالنزول التدريجي سنوياً حتى يتم تطبيق الإغلاق عند التاسعة ليلاً، حيث أكدت ان هذه الخيارات لازالت تتدارسها اللجنة الوزارية التي تعمل على المشروع.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:47 PM

مغردون يستعرضون إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات بالسعودة ومنافسة الأجنبي

عبر هاشتاق اعتلى الترند العالمي تحت عنوان "إغلاق المحلات الساعة ٩ ليلاً"

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
31
16,992

استعرض نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إيجابيات مشروع الإغلاق المبكر للمحلات، وذلك عبر هاشتاق أطلق تحت عنوان "إغلاق المحلات الساعة ٩ ليلاً"، واعتلى الهاشتاق الترند العالمي متصدراً.

وفي التفاصيل، قال أحد المغردين في الهاشتاق إن هذا المشروع مفيد لعدة أسباب، خاصة بأن هذا النظام معمول به عالمياً وسيفيد الدولة في استقطاب الاستثمارات، فيما سيقلل من الزحام في أوقات الذروة.

وقال آخر: هذا القرار أكثر من رائع كونه سيساعد على سعودة المحال التجارية وقطاع التجزئة وسوف تكون هناك منافسة حقيقية كون الأجنبي لا يوجد أي مشكلة لديه إذا عمل بالمحل حتى منتصف الليل لذلك أصحاب المحال يرفضون السعودة.

وأشار أحد المغردين إلى مميزات يراها لهذا القرار حال تطبيقه، وهي توفير الكهرباء بشكل كبير وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى التقارب الاجتماعي والتواجد في المنزل مبكراً لمن يعملون في هذه المحلات.

وأكد آخر أن هذا القرار مهما اختلفنا فيه بين مؤيد ومعارض لابد منه بعد السعودة وهو تنظيم جيد يصل بقية العالم، ويتيح فرص المنافسة بين الشباب ويقلّل التستر الموجود لدى بعض المحلات.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الأحد، معلومات جديدة عن مشروع "إغلاق المحلات مبكراً" والذي تعكف على إعداده الجهات المعنية، أشارت فيه إلى اجتماع لجنة وزارية مشكلة من عدة وزارات قبل أسابيع قليلة لمناقشة المشروع المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت المعلومات التي نشرتها "سبق"، أنه ومن ضمن الخيارات المطروحة التي تمت مناقشتها، عملية التطبيق التدريجي وذلك بتحديد أوقات تدريجية للتطبيق خلال السنوات المقبلة تبدأ بإقرار إغلاق المحلات عند الثانية عشرة ليلاً -على سبيل المثال- والبدء بعد ذلك بالنزول التدريجي سنوياً حتى يتم تطبيق الإغلاق عند التاسعة ليلاً، حيث أكدت ان هذه الخيارات لازالت تتدارسها اللجنة الوزارية التي تعمل على المشروع.

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