النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حسب قائمة "فوربس".. أبرز 3 سيدات أعمال سعوديات في الخليج لعام 2021

السعوديات يستحوذن على قائمة أقوى سيدات الأعمال في منطقة الخليج

تستحوذ السعوديات على قائمة أقوى سيدات أعمال في منطقة الخليج وفقًا لقائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021، حسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية.

ويأتي التصنيف بعد أوقات صعبة خلال عام 2020 الماضي، المليء بالتحديات والصعوبات لمعظم الشركات في العالم.

وتعتمد المجلة الأمريكية على معايير عدة للاختيار في قائمة أقوى سيدات الأعمال، منهنا حجم العمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول المدارة وعدد الموظفين والإنجازات خلال عام، والمنصب وعدد الخبرة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

رانيا نشار

رانيا محمود نشار خبيرة مصرفية، وعُينت مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ديسمبر 2020، كما أعلن الصندوق في يونيو 2021 تعيينها رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق، وكانت سابقًا الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 2017 حتى استقالتها في ديسمبر 2020، وكانت بذلك أول سعودية ترأس قطاعًا بنكيًّا في السعودية. كما اختيرت رانيا نشار ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرًا في العالم لعامَي 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018.

سارة السحيمي

سارة جماز السحيمي سيدة أعمال واقتصادية سعودية، وتعتبر أول امرأة في إدارة السوق المالية السعودية، وهي خريجة جامعة الملك سعود وجامعة هارفارد، وسبق أن حصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017 في قائمة "فوربس".

لبنى العليان

لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان، ومن أولى سيدات الأعمال السعوديات والخليج، وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها عضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.

وقد احتلت مجموعة العليان المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط في عام 2020. كما احتلت لبنى العليان المرتبة السابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء في مجال التمويل لعام 2017.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حسب قائمة "فوربس".. أبرز 3 سيدات أعمال سعوديات في الخليج لعام 2021
سبق

تستحوذ السعوديات على قائمة أقوى سيدات أعمال في منطقة الخليج وفقًا لقائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021، حسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية.

ويأتي التصنيف بعد أوقات صعبة خلال عام 2020 الماضي، المليء بالتحديات والصعوبات لمعظم الشركات في العالم.

وتعتمد المجلة الأمريكية على معايير عدة للاختيار في قائمة أقوى سيدات الأعمال، منهنا حجم العمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول المدارة وعدد الموظفين والإنجازات خلال عام، والمنصب وعدد الخبرة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

رانيا نشار

رانيا محمود نشار خبيرة مصرفية، وعُينت مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ديسمبر 2020، كما أعلن الصندوق في يونيو 2021 تعيينها رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق، وكانت سابقًا الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 2017 حتى استقالتها في ديسمبر 2020، وكانت بذلك أول سعودية ترأس قطاعًا بنكيًّا في السعودية. كما اختيرت رانيا نشار ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرًا في العالم لعامَي 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018.

سارة السحيمي

سارة جماز السحيمي سيدة أعمال واقتصادية سعودية، وتعتبر أول امرأة في إدارة السوق المالية السعودية، وهي خريجة جامعة الملك سعود وجامعة هارفارد، وسبق أن حصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017 في قائمة "فوربس".

لبنى العليان

لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان، ومن أولى سيدات الأعمال السعوديات والخليج، وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها عضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.

وقد احتلت مجموعة العليان المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط في عام 2020. كما احتلت لبنى العليان المرتبة السابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء في مجال التمويل لعام 2017.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:36 PM

حسب قائمة "فوربس".. أبرز 3 سيدات أعمال سعوديات في الخليج لعام 2021

السعوديات يستحوذن على قائمة أقوى سيدات الأعمال في منطقة الخليج

A A A
خالد علي - الرياض
7
13,949

تستحوذ السعوديات على قائمة أقوى سيدات أعمال في منطقة الخليج وفقًا لقائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021، حسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية.

ويأتي التصنيف بعد أوقات صعبة خلال عام 2020 الماضي، المليء بالتحديات والصعوبات لمعظم الشركات في العالم.

وتعتمد المجلة الأمريكية على معايير عدة للاختيار في قائمة أقوى سيدات الأعمال، منهنا حجم العمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول المدارة وعدد الموظفين والإنجازات خلال عام، والمنصب وعدد الخبرة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

رانيا نشار

رانيا محمود نشار خبيرة مصرفية، وعُينت مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ديسمبر 2020، كما أعلن الصندوق في يونيو 2021 تعيينها رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق، وكانت سابقًا الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 2017 حتى استقالتها في ديسمبر 2020، وكانت بذلك أول سعودية ترأس قطاعًا بنكيًّا في السعودية. كما اختيرت رانيا نشار ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرًا في العالم لعامَي 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018.

سارة السحيمي

سارة جماز السحيمي سيدة أعمال واقتصادية سعودية، وتعتبر أول امرأة في إدارة السوق المالية السعودية، وهي خريجة جامعة الملك سعود وجامعة هارفارد، وسبق أن حصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017 في قائمة "فوربس".

لبنى العليان

لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان، ومن أولى سيدات الأعمال السعوديات والخليج، وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها عضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.

وقد احتلت مجموعة العليان المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط في عام 2020. كما احتلت لبنى العليان المرتبة السابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء في مجال التمويل لعام 2017.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,990
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,051
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,616
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة