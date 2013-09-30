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تأثير "كورونا" على السفر يهدّد 46 مليون وظيفة عالميًّا

تجدد التفشي خفض توقعات حركة الطيران

حذرت مجموعة عمل النقل الجوي، اليوم (الأربعاء)، من أن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت المجموعة أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 مليون من العاملين في قطاع الطيران، وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالًا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد، وفقاً لـ"رويترز".

وجاء هذا التحذير بعدما خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران في 2020 في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر؛ وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات.

وتضغط شركات الطيران على الحكومات لرفع الحجر الصحي وغيره من قيود السفر المسؤولة عن تفاقم التراجع وإجراء فحوصات سريعة لمرض "كوفيد-19" في المطارات بدلًا من ذلك.

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تأثير "كورونا" على السفر يهدّد 46 مليون وظيفة عالميًّا
سبق

حذرت مجموعة عمل النقل الجوي، اليوم (الأربعاء)، من أن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت المجموعة أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 مليون من العاملين في قطاع الطيران، وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالًا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد، وفقاً لـ"رويترز".

وجاء هذا التحذير بعدما خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران في 2020 في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر؛ وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات.

وتضغط شركات الطيران على الحكومات لرفع الحجر الصحي وغيره من قيود السفر المسؤولة عن تفاقم التراجع وإجراء فحوصات سريعة لمرض "كوفيد-19" في المطارات بدلًا من ذلك.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
05:01 PM

تأثير "كورونا" على السفر يهدّد 46 مليون وظيفة عالميًّا

تجدد التفشي خفض توقعات حركة الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت مجموعة عمل النقل الجوي، اليوم (الأربعاء)، من أن تأثير فيروس كورونا على السفر قد يهدد 46 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وتوقعت المجموعة أن يهدد تباطؤ السفر وبطء التعافي 4.8 مليون من العاملين في قطاع الطيران، وما يربو على نصف 87.7 مليون وظيفة إجمالًا يدعمها القطاع على نحو مباشر أو غير مباشر، وتتصل بصناعات الترفيه وسلاسل الإمداد، وفقاً لـ"رويترز".

وجاء هذا التحذير بعدما خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران في 2020 في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر؛ وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات.

وتضغط شركات الطيران على الحكومات لرفع الحجر الصحي وغيره من قيود السفر المسؤولة عن تفاقم التراجع وإجراء فحوصات سريعة لمرض "كوفيد-19" في المطارات بدلًا من ذلك.

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