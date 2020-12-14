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كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور

أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها

رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور.

وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية الجنوبية، أنها تسرّع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة، مشيرة إلى أنها رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض في أنحاء البلاد خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سيئول.

وأضافت أنها رصدت 6 حالات في إقليم جولا الجنوبي و3 حالات في إقليم كيونغي، إضافة إلى حالات عدوى في أقاليم جولا الشمالي وكيونغ سانغ الشمالي وتشونغ تشونغ الشمالي، مبينة أنها أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها.

كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور
سبق

رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور.

وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية الجنوبية، أنها تسرّع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة، مشيرة إلى أنها رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض في أنحاء البلاد خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سيئول.

وأضافت أنها رصدت 6 حالات في إقليم جولا الجنوبي و3 حالات في إقليم كيونغي، إضافة إلى حالات عدوى في أقاليم جولا الشمالي وكيونغ سانغ الشمالي وتشونغ تشونغ الشمالي، مبينة أنها أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:50 AM

كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور

أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور.

وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية الجنوبية، أنها تسرّع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة، مشيرة إلى أنها رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الأمراض في أنحاء البلاد خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سيئول.

وأضافت أنها رصدت 6 حالات في إقليم جولا الجنوبي و3 حالات في إقليم كيونغي، إضافة إلى حالات عدوى في أقاليم جولا الشمالي وكيونغ سانغ الشمالي وتشونغ تشونغ الشمالي، مبينة أنها أعدمت 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها.

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