سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد الوفيات 923,067.
الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد الوفيات 923,067.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد الوفيات 923,067.