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الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:15 AM

الولايات المتحدة تسجّل 109,999 إصابة جديدة و2,909 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 77,950,910 حالة .. والوفيات 923,067شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 109,999 إصابة ‏جديدة و2,909 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 77,950,910، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 923,067.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,122
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,194
38 مليار ..

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