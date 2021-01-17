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"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة

20502 ضبطتها الداخلية بجميع المناطق مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 26/ 5/ 1442هـ حتى 3/ 6/ 1442هـ، 20502 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة
سبق

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 26/ 5/ 1442هـ حتى 3/ 6/ 1442هـ، 20502 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:41 PM

مخالفات إجراءات كورونا خلال أسبوع.. الرياض الأعلى بـ 7422 مخالفة

20502 ضبطتها الداخلية بجميع المناطق مشددة على ضرورة مواصلة الالتزام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 26/ 5/ 1442هـ حتى 3/ 6/ 1442هـ، 20502 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (7422) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2822)، ثم القصيم بـ (2178)، والشرقية بـ (2132)، فالمدينة المنورة بـ (1898)، والجوف بـ (1354)، فالباحة بـ (897)، وتبوك (477)، وحائل (427) وعسير (367)، والحدود الشمالية (272)، ثم جازان بـ (123) ونجران (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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