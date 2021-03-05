النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج

لا يستطيعون مواصلة "التعليم عن بعد".. ومناشدات لهيئة الاتصالات

شكا أبناء وبنات قرية أتانة، الواقعة على بعد 90 كلم شرقي محافظة الليث، بسبب ضعف الإنترنت؛

الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من القرية أثناء الدوام الدراسي للبحث عن شبكة حتى يستطيعوا من خلالها مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وقال سيف بن صلاح أحد سكان قرية أتانة في شكوى تلقتها "سبق": القرية تعاني من انقطاع الإنترنت بشكل شبه دائم، ولم يكن هناك من خيار سوى الخروج من القرية أوقات الدراسة؛ وذلك للبحث عن شبكة خارج نطاق القرية، حتى يستطيع الطلاب والطالبات من خلالها ضمان عدم انقطاع الخدمة أثناء تلقيهم دروسهم عن بُعد.


وأضاف: الطلاب والطالبات يتجاوز عددهم 100 طالب وطالبة؛ وهم حاجة إلى لفتة من قبل شركات الاتصالات لتقوية الأبراج بقريتهم خاصة أن التعليم عن بُعد يحتاج إلى توفير شبكات عالية الجودة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون نتيجة تذكر، مطالباً هيئة الاتصالات بضرورة الوقوف على مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع الأبراج وضعفها، على وجه السرعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج
سبق

شكا أبناء وبنات قرية أتانة، الواقعة على بعد 90 كلم شرقي محافظة الليث، بسبب ضعف الإنترنت؛

الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من القرية أثناء الدوام الدراسي للبحث عن شبكة حتى يستطيعوا من خلالها مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وقال سيف بن صلاح أحد سكان قرية أتانة في شكوى تلقتها "سبق": القرية تعاني من انقطاع الإنترنت بشكل شبه دائم، ولم يكن هناك من خيار سوى الخروج من القرية أوقات الدراسة؛ وذلك للبحث عن شبكة خارج نطاق القرية، حتى يستطيع الطلاب والطالبات من خلالها ضمان عدم انقطاع الخدمة أثناء تلقيهم دروسهم عن بُعد.


وأضاف: الطلاب والطالبات يتجاوز عددهم 100 طالب وطالبة؛ وهم حاجة إلى لفتة من قبل شركات الاتصالات لتقوية الأبراج بقريتهم خاصة أن التعليم عن بُعد يحتاج إلى توفير شبكات عالية الجودة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون نتيجة تذكر، مطالباً هيئة الاتصالات بضرورة الوقوف على مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع الأبراج وضعفها، على وجه السرعة.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
03:14 PM

ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج

لا يستطيعون مواصلة "التعليم عن بعد".. ومناشدات لهيئة الاتصالات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
780

شكا أبناء وبنات قرية أتانة، الواقعة على بعد 90 كلم شرقي محافظة الليث، بسبب ضعف الإنترنت؛

الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من القرية أثناء الدوام الدراسي للبحث عن شبكة حتى يستطيعوا من خلالها مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وقال سيف بن صلاح أحد سكان قرية أتانة في شكوى تلقتها "سبق": القرية تعاني من انقطاع الإنترنت بشكل شبه دائم، ولم يكن هناك من خيار سوى الخروج من القرية أوقات الدراسة؛ وذلك للبحث عن شبكة خارج نطاق القرية، حتى يستطيع الطلاب والطالبات من خلالها ضمان عدم انقطاع الخدمة أثناء تلقيهم دروسهم عن بُعد.


وأضاف: الطلاب والطالبات يتجاوز عددهم 100 طالب وطالبة؛ وهم حاجة إلى لفتة من قبل شركات الاتصالات لتقوية الأبراج بقريتهم خاصة أن التعليم عن بُعد يحتاج إلى توفير شبكات عالية الجودة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون نتيجة تذكر، مطالباً هيئة الاتصالات بضرورة الوقوف على مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع الأبراج وضعفها، على وجه السرعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة