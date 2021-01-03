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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

بتوقيع "ناسا".. السعودية ضمن الدول المفضلة لالتقاط الصور من الفضاء

بينها الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.. واللقطة كانت من صحراء النفود

اختارت وكالة ناسا للفضاء، عددًا من الصور التي اعتُبرت مميزة للأرض من محطة الفضاء الدولية؛ حيث تدور حول الكرة الأرضية على ارتفاع 250 ميلًا.

وأشار تقرير "ديجيتال كاميرا وورلد"، إلى أن طاقم خبير الفضاء المخضرم "سويشي نوغوتشي"، التقط عددًا من الصور، ومن ضمن الدول التي اختارها لالتقاط الصور المميزة من الفضاء كانت السعودية إحدى الدول الرئيسية، إلى جانب الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.

وعرضت "ناسا" صورة من صحراء النفود السعودية، إلى جانب صور أخرى من نيويورك ودبي وسانفرانسيسكو وسيدني.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوقيع "ناسا".. السعودية ضمن الدول المفضلة لالتقاط الصور من الفضاء
سبق

اختارت وكالة ناسا للفضاء، عددًا من الصور التي اعتُبرت مميزة للأرض من محطة الفضاء الدولية؛ حيث تدور حول الكرة الأرضية على ارتفاع 250 ميلًا.

وأشار تقرير "ديجيتال كاميرا وورلد"، إلى أن طاقم خبير الفضاء المخضرم "سويشي نوغوتشي"، التقط عددًا من الصور، ومن ضمن الدول التي اختارها لالتقاط الصور المميزة من الفضاء كانت السعودية إحدى الدول الرئيسية، إلى جانب الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.

وعرضت "ناسا" صورة من صحراء النفود السعودية، إلى جانب صور أخرى من نيويورك ودبي وسانفرانسيسكو وسيدني.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:30 PM

بتوقيع "ناسا".. السعودية ضمن الدول المفضلة لالتقاط الصور من الفضاء

بينها الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.. واللقطة كانت من صحراء النفود

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,287

اختارت وكالة ناسا للفضاء، عددًا من الصور التي اعتُبرت مميزة للأرض من محطة الفضاء الدولية؛ حيث تدور حول الكرة الأرضية على ارتفاع 250 ميلًا.

وأشار تقرير "ديجيتال كاميرا وورلد"، إلى أن طاقم خبير الفضاء المخضرم "سويشي نوغوتشي"، التقط عددًا من الصور، ومن ضمن الدول التي اختارها لالتقاط الصور المميزة من الفضاء كانت السعودية إحدى الدول الرئيسية، إلى جانب الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.

وعرضت "ناسا" صورة من صحراء النفود السعودية، إلى جانب صور أخرى من نيويورك ودبي وسانفرانسيسكو وسيدني.

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