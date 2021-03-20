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مصرع مقيم إثر سقوط مُعدة ثقيلة عليه فَقَد السيطرة عليها

باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه

لقي مقيم مصرعه، قبل ظهر اليوم؛ إثر انقلاب مُعدة ثقيلة عليه، بعد فقدانه السيطرة عليها؛ فيما باشرت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور الحادث في حينه.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، لـ"سبق"، بأن حادث انقلاب وقع قبل ظهر اليوم السبت، ونتج عنه مصرع شخص.

وقال "الزهراني": إن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل الظهر، بوقوع حادث انقلاب مُعدّة ثقيلة من نوع "شيول" في قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فِرَق من الدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود حالة وفاة بالموقع.

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مصرع مقيم إثر سقوط مُعدة ثقيلة عليه فَقَد السيطرة عليها
سبق

لقي مقيم مصرعه، قبل ظهر اليوم؛ إثر انقلاب مُعدة ثقيلة عليه، بعد فقدانه السيطرة عليها؛ فيما باشرت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور الحادث في حينه.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، لـ"سبق"، بأن حادث انقلاب وقع قبل ظهر اليوم السبت، ونتج عنه مصرع شخص.

وقال "الزهراني": إن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل الظهر، بوقوع حادث انقلاب مُعدّة ثقيلة من نوع "شيول" في قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فِرَق من الدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود حالة وفاة بالموقع.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:57 PM

مصرع مقيم إثر سقوط مُعدة ثقيلة عليه فَقَد السيطرة عليها

باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه

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أحمد العبدالله - الباحة
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لقي مقيم مصرعه، قبل ظهر اليوم؛ إثر انقلاب مُعدة ثقيلة عليه، بعد فقدانه السيطرة عليها؛ فيما باشرت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور الحادث في حينه.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، لـ"سبق"، بأن حادث انقلاب وقع قبل ظهر اليوم السبت، ونتج عنه مصرع شخص.

وقال "الزهراني": إن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل الظهر، بوقوع حادث انقلاب مُعدّة ثقيلة من نوع "شيول" في قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فِرَق من الدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود حالة وفاة بالموقع.

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