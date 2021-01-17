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مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد

وتسلم المقررات وفقًا للاحترازات والبروتوكولات الصحية

تفقد مدير عام تعليم منطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، صباح اليوم الأحد، سير انطلاق أول يوم دراسي "افتراضيًّا" عن بعد للفصل الدراسي الثاني.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن الوفد زار عددًا من مدارس مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب متابعتهم لعمليات خطة سير توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، طبقاً لما خطط له من قبل لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

وأشار "الباحص" إلى إشراف مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، على تنفيذ 14 مكتبًا للتعليم في المنطقة الشرقية والمدارس التابعة لها لخطة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم، والتي تم تغليفها وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأضاف: تم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب، والتي تزامن معها وضع كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار، بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، فضلاً عن إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنًا مع فحص الحرارة، ووصولًا لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

وأعرب مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي عن تطلعه وجميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم، لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل، يكمن في تنمية عقول أبنائها.

كما يتطلع من أبنائه الطلاب والطالبات اتباع السلوك الحضاري في المحافظة على نظافة وسلامة المقررات الدراسية منذ باكورة استلامها مع اليوم الدراسي الأول حتى نهاية العام، والتي ينهلون منها علومهم ومعارفهم المختلفة، وخصوصاً أن شريعتنا الإسلامية الغرّاء تعمل على غرس السلوك الحضاري في نفوسنا من خلال ممارسة السلوكيات الفاضلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد
سبق

تفقد مدير عام تعليم منطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، صباح اليوم الأحد، سير انطلاق أول يوم دراسي "افتراضيًّا" عن بعد للفصل الدراسي الثاني.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن الوفد زار عددًا من مدارس مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب متابعتهم لعمليات خطة سير توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، طبقاً لما خطط له من قبل لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

وأشار "الباحص" إلى إشراف مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، على تنفيذ 14 مكتبًا للتعليم في المنطقة الشرقية والمدارس التابعة لها لخطة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم، والتي تم تغليفها وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأضاف: تم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب، والتي تزامن معها وضع كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار، بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، فضلاً عن إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنًا مع فحص الحرارة، ووصولًا لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

وأعرب مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي عن تطلعه وجميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم، لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل، يكمن في تنمية عقول أبنائها.

كما يتطلع من أبنائه الطلاب والطالبات اتباع السلوك الحضاري في المحافظة على نظافة وسلامة المقررات الدراسية منذ باكورة استلامها مع اليوم الدراسي الأول حتى نهاية العام، والتي ينهلون منها علومهم ومعارفهم المختلفة، وخصوصاً أن شريعتنا الإسلامية الغرّاء تعمل على غرس السلوك الحضاري في نفوسنا من خلال ممارسة السلوكيات الفاضلة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
05:13 PM

مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد

وتسلم المقررات وفقًا للاحترازات والبروتوكولات الصحية

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عبدالله السالم - الدمام
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تفقد مدير عام تعليم منطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، صباح اليوم الأحد، سير انطلاق أول يوم دراسي "افتراضيًّا" عن بعد للفصل الدراسي الثاني.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن الوفد زار عددًا من مدارس مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب متابعتهم لعمليات خطة سير توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، طبقاً لما خطط له من قبل لجنة الاستعداد للعام الدراسي.

وأشار "الباحص" إلى إشراف مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، على تنفيذ 14 مكتبًا للتعليم في المنطقة الشرقية والمدارس التابعة لها لخطة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم، والتي تم تغليفها وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأضاف: تم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب، والتي تزامن معها وضع كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار، بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، فضلاً عن إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنًا مع فحص الحرارة، ووصولًا لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

وأعرب مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي عن تطلعه وجميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم، لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل، يكمن في تنمية عقول أبنائها.

كما يتطلع من أبنائه الطلاب والطالبات اتباع السلوك الحضاري في المحافظة على نظافة وسلامة المقررات الدراسية منذ باكورة استلامها مع اليوم الدراسي الأول حتى نهاية العام، والتي ينهلون منها علومهم ومعارفهم المختلفة، وخصوصاً أن شريعتنا الإسلامية الغرّاء تعمل على غرس السلوك الحضاري في نفوسنا من خلال ممارسة السلوكيات الفاضلة.

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