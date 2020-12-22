النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

احتفلنا قبل أيام باليوم العالمي للغة العربية، وكنتُ أعتقد أن هذا اليوم سيمرُّ مرور الكرام، ولن يعلم به أحد بسبب طغيان الاهتمام باللغات الأخرى وتعلمها بحكم أنها لغة العلم والتطور والتكنولوجيا، وهذا من الأمور الطبيعية على مَرّ التاريخ، التي تصاحب بروز لغات قوى العلوم والصناعة.. لكن -ولله الحمد- كان اعتقادي خاطئًا.

لغتنا العربية حفظها الله بالقرآن الكريم؛ وهو ما أعطاها حضورًا كبيرًا على مرّ العصور إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.. ولكن هل ما زالت حاضرة في أذهان أبنائنا وبناتنا، يتداولونها في منتدياتهم، ويتحدثون بها في متطلباتهم كافة بحكم سيطرة وحضور بعض اللغات، منها اللغة الإنجليزية التي أصبحت لدى الكثير شريكًا مهمًّا للغته الأم، وربما ينطق الجملة بالعربي، ويُتبعها بالإنجليزي، وهكذا، معتقدًا أن ذلك من سُبل التطور والتقدم.

لحسن الحظ أن اعتقادي في غير محله عندما رأيتُ احتفال الكثير من الجهات لدينا بهذا اليوم، والاحتفاء به مستذكرين الكثير من العبارات المهمة لخادم الحرمين الشريفين عن أهمية اللغة العربية، وضرورة العناية بها، وكذلك بعض العبارات التي تحثُّ على الاهتمام بهذه اللغة وتعليمها للنشء، وتعويدهم عليها.

قرأتُ بالتزامن مع هذا الموضوع إضاءة مهمة، تحمل الكثير من المبشرات للحفاظ على هذه اللغة، تتمثل في توجيه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية لجامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع نادي (ضادنا) الافتراضي كمنصة تفاعلية، تحفز وتمكِّن أبناء المنطقة -وبالأخص الأطفال والشباب- من تعلُّم قواعدها وفنونها وجمالياتها، بما يثريهم لغويًّا، ويعزز قدراتهم على الكتابة بشتى أنواعها، والقراءة، والخطابة، والتعبير لجميع المجالات الأدبية والعلمية والتكنولوجية.. مؤكدًا أهمية إطلاق مشروعات تهتم بهذه اللغة، وتعزز وجودها محليًّا ودوليًّا، بما يزيد من انتشارها، والفخر والاعتزاز بها، وخصوصًا أنها اللغة التي اختارها الخالق سبحانه وتعالى لكتابه الحكيم.

شكرًا سمو الأمير؛ كفيت ووفيت.. وأتمنى أندية مماثلة في مناطق السعودية كافة، تتبناها الجامعات السعودية.

عبدالرحمن المرشد

الرئيسية/ المملكة

اعلان
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة
سبق

احتفلنا قبل أيام باليوم العالمي للغة العربية، وكنتُ أعتقد أن هذا اليوم سيمرُّ مرور الكرام، ولن يعلم به أحد بسبب طغيان الاهتمام باللغات الأخرى وتعلمها بحكم أنها لغة العلم والتطور والتكنولوجيا، وهذا من الأمور الطبيعية على مَرّ التاريخ، التي تصاحب بروز لغات قوى العلوم والصناعة.. لكن -ولله الحمد- كان اعتقادي خاطئًا.

لغتنا العربية حفظها الله بالقرآن الكريم؛ وهو ما أعطاها حضورًا كبيرًا على مرّ العصور إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.. ولكن هل ما زالت حاضرة في أذهان أبنائنا وبناتنا، يتداولونها في منتدياتهم، ويتحدثون بها في متطلباتهم كافة بحكم سيطرة وحضور بعض اللغات، منها اللغة الإنجليزية التي أصبحت لدى الكثير شريكًا مهمًّا للغته الأم، وربما ينطق الجملة بالعربي، ويُتبعها بالإنجليزي، وهكذا، معتقدًا أن ذلك من سُبل التطور والتقدم.

لحسن الحظ أن اعتقادي في غير محله عندما رأيتُ احتفال الكثير من الجهات لدينا بهذا اليوم، والاحتفاء به مستذكرين الكثير من العبارات المهمة لخادم الحرمين الشريفين عن أهمية اللغة العربية، وضرورة العناية بها، وكذلك بعض العبارات التي تحثُّ على الاهتمام بهذه اللغة وتعليمها للنشء، وتعويدهم عليها.

قرأتُ بالتزامن مع هذا الموضوع إضاءة مهمة، تحمل الكثير من المبشرات للحفاظ على هذه اللغة، تتمثل في توجيه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية لجامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع نادي (ضادنا) الافتراضي كمنصة تفاعلية، تحفز وتمكِّن أبناء المنطقة -وبالأخص الأطفال والشباب- من تعلُّم قواعدها وفنونها وجمالياتها، بما يثريهم لغويًّا، ويعزز قدراتهم على الكتابة بشتى أنواعها، والقراءة، والخطابة، والتعبير لجميع المجالات الأدبية والعلمية والتكنولوجية.. مؤكدًا أهمية إطلاق مشروعات تهتم بهذه اللغة، وتعزز وجودها محليًّا ودوليًّا، بما يزيد من انتشارها، والفخر والاعتزاز بها، وخصوصًا أنها اللغة التي اختارها الخالق سبحانه وتعالى لكتابه الحكيم.

شكرًا سمو الأمير؛ كفيت ووفيت.. وأتمنى أندية مماثلة في مناطق السعودية كافة، تتبناها الجامعات السعودية.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:17 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:07 PM

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد - الرياض
A A A
0
47

احتفلنا قبل أيام باليوم العالمي للغة العربية، وكنتُ أعتقد أن هذا اليوم سيمرُّ مرور الكرام، ولن يعلم به أحد بسبب طغيان الاهتمام باللغات الأخرى وتعلمها بحكم أنها لغة العلم والتطور والتكنولوجيا، وهذا من الأمور الطبيعية على مَرّ التاريخ، التي تصاحب بروز لغات قوى العلوم والصناعة.. لكن -ولله الحمد- كان اعتقادي خاطئًا.

لغتنا العربية حفظها الله بالقرآن الكريم؛ وهو ما أعطاها حضورًا كبيرًا على مرّ العصور إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.. ولكن هل ما زالت حاضرة في أذهان أبنائنا وبناتنا، يتداولونها في منتدياتهم، ويتحدثون بها في متطلباتهم كافة بحكم سيطرة وحضور بعض اللغات، منها اللغة الإنجليزية التي أصبحت لدى الكثير شريكًا مهمًّا للغته الأم، وربما ينطق الجملة بالعربي، ويُتبعها بالإنجليزي، وهكذا، معتقدًا أن ذلك من سُبل التطور والتقدم.

لحسن الحظ أن اعتقادي في غير محله عندما رأيتُ احتفال الكثير من الجهات لدينا بهذا اليوم، والاحتفاء به مستذكرين الكثير من العبارات المهمة لخادم الحرمين الشريفين عن أهمية اللغة العربية، وضرورة العناية بها، وكذلك بعض العبارات التي تحثُّ على الاهتمام بهذه اللغة وتعليمها للنشء، وتعويدهم عليها.

قرأتُ بالتزامن مع هذا الموضوع إضاءة مهمة، تحمل الكثير من المبشرات للحفاظ على هذه اللغة، تتمثل في توجيه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية لجامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع نادي (ضادنا) الافتراضي كمنصة تفاعلية، تحفز وتمكِّن أبناء المنطقة -وبالأخص الأطفال والشباب- من تعلُّم قواعدها وفنونها وجمالياتها، بما يثريهم لغويًّا، ويعزز قدراتهم على الكتابة بشتى أنواعها، والقراءة، والخطابة، والتعبير لجميع المجالات الأدبية والعلمية والتكنولوجية.. مؤكدًا أهمية إطلاق مشروعات تهتم بهذه اللغة، وتعزز وجودها محليًّا ودوليًّا، بما يزيد من انتشارها، والفخر والاعتزاز بها، وخصوصًا أنها اللغة التي اختارها الخالق سبحانه وتعالى لكتابه الحكيم.

شكرًا سمو الأمير؛ كفيت ووفيت.. وأتمنى أندية مماثلة في مناطق السعودية كافة، تتبناها الجامعات السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة