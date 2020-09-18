لبنان .. 750 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت لبنان 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 27518 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10739، فيما زاد عدد الوفيات إلى 281 حالة بعد تسجيل 18 حالة.