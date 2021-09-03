بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.
وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.
ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات
بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.
وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.
ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.
بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات
بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.
وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.
ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.