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"السند" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الأمر بالمعروف" في أعمال الحج والعمرة

تتضمن خدمات WiFi مجانية وتغطية نطاق البث ليشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ديوان الرئاسة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة.

وتضمنت المبادرة: أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، وتتيح الاستفادة من مواد الرئاسة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى تغطية نطاق البث الذي يشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر، بمدى يصل إلى 350 مترًا، وتخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آنٍ واحد.

وأوضح الرئيس أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يُسهم في استمرار أعمالها ومهامها لتحقيق الرسالة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي، مشيرًا إلى أن هناك أعمالاً كبيرة في تطوير تلك المشاركات والأعمال، واستثمارًا كبيرًا للتقنية في المجال التوعوي والتوجيه لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

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"السند" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الأمر بالمعروف" في أعمال الحج والعمرة
سبق

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ديوان الرئاسة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة.

وتضمنت المبادرة: أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، وتتيح الاستفادة من مواد الرئاسة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى تغطية نطاق البث الذي يشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر، بمدى يصل إلى 350 مترًا، وتخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آنٍ واحد.

وأوضح الرئيس أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يُسهم في استمرار أعمالها ومهامها لتحقيق الرسالة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي، مشيرًا إلى أن هناك أعمالاً كبيرة في تطوير تلك المشاركات والأعمال، واستثمارًا كبيرًا للتقنية في المجال التوعوي والتوجيه لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:53 PM

"السند" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الأمر بالمعروف" في أعمال الحج والعمرة

تتضمن خدمات WiFi مجانية وتغطية نطاق البث ليشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ديوان الرئاسة اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسة العامة للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج والعمرة والزيارة.

وتضمنت المبادرة: أجهزة مطورة توفر خدمات الشبكات اللاسلكية WiFi المجانية، وتتيح الاستفادة من مواد الرئاسة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية، إضافة إلى تغطية نطاق البث الذي يشمل مواقع الحاج والمعتمر والزائر، بمدى يصل إلى 350 مترًا، وتخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آنٍ واحد.

وأوضح الرئيس أن ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم وتأييد من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يُسهم في استمرار أعمالها ومهامها لتحقيق الرسالة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها على الوجه الشرعي، مشيرًا إلى أن هناك أعمالاً كبيرة في تطوير تلك المشاركات والأعمال، واستثمارًا كبيرًا للتقنية في المجال التوعوي والتوجيه لأعمال الحج والعمرة والزيارة.

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