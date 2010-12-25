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مهرجان المك عبدالعزيز للإبل.. "البعيجان" يحسم ديربي "الوضح" باكتساح

ختام مثير لمنافسات "فردي جل"

حسم عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي ديربي "فردي جل" لون "الوضح"، بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُسدل الستار عليه نهاية ديسمبر الحالي، وذلك عقب فوزه اليوم الجمعة بالمركز الأول، وثلاثة مراكز أخرى.

وكانت مواجهة مثيرة جمعت عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، ومسفر بن كليفيخ الدوسري على قائمة المتأهلين، بمعدل 5 فرديات لكلٍّ منهما، وحقَّق "ابن بعيجان" المراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما جاء "ابن كليفيخ" في المركز الثاني.

وأُسدل الستار اليوم على منافسات الفردي بفئتي "دق وجل"، بعد ستة أيام من الإثارة، شهدت مفاجآت كبيرة، وتحقيق أرقام لأوَّل مرَّة في النسخة الحالية، أبرزها تحقيق اثنين من مالكي الإبل لثمانية مراكز في يوم واحد، حيث أحرز هادي بن عبدالله الدوسري المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الشقح".

وحقق عبدالله بن محمد العتيبي المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الحمر"، كما شهدت المنافسة تفوُّق علوش بن ضيدان العجمي على الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس في "فردي جل" للون الصفر.

مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان المك عبدالعزيز للإبل.. "البعيجان" يحسم ديربي "الوضح" باكتساح
سبق

حسم عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي ديربي "فردي جل" لون "الوضح"، بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُسدل الستار عليه نهاية ديسمبر الحالي، وذلك عقب فوزه اليوم الجمعة بالمركز الأول، وثلاثة مراكز أخرى.

وكانت مواجهة مثيرة جمعت عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، ومسفر بن كليفيخ الدوسري على قائمة المتأهلين، بمعدل 5 فرديات لكلٍّ منهما، وحقَّق "ابن بعيجان" المراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما جاء "ابن كليفيخ" في المركز الثاني.

وأُسدل الستار اليوم على منافسات الفردي بفئتي "دق وجل"، بعد ستة أيام من الإثارة، شهدت مفاجآت كبيرة، وتحقيق أرقام لأوَّل مرَّة في النسخة الحالية، أبرزها تحقيق اثنين من مالكي الإبل لثمانية مراكز في يوم واحد، حيث أحرز هادي بن عبدالله الدوسري المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الشقح".

وحقق عبدالله بن محمد العتيبي المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الحمر"، كما شهدت المنافسة تفوُّق علوش بن ضيدان العجمي على الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس في "فردي جل" للون الصفر.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:55 PM

مهرجان المك عبدالعزيز للإبل.. "البعيجان" يحسم ديربي "الوضح" باكتساح

ختام مثير لمنافسات "فردي جل"

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حمد الفراج - الرياض
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حسم عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي ديربي "فردي جل" لون "الوضح"، بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُسدل الستار عليه نهاية ديسمبر الحالي، وذلك عقب فوزه اليوم الجمعة بالمركز الأول، وثلاثة مراكز أخرى.

وكانت مواجهة مثيرة جمعت عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي، ومسفر بن كليفيخ الدوسري على قائمة المتأهلين، بمعدل 5 فرديات لكلٍّ منهما، وحقَّق "ابن بعيجان" المراكز الأول والثالث والرابع والخامس، فيما جاء "ابن كليفيخ" في المركز الثاني.

وأُسدل الستار اليوم على منافسات الفردي بفئتي "دق وجل"، بعد ستة أيام من الإثارة، شهدت مفاجآت كبيرة، وتحقيق أرقام لأوَّل مرَّة في النسخة الحالية، أبرزها تحقيق اثنين من مالكي الإبل لثمانية مراكز في يوم واحد، حيث أحرز هادي بن عبدالله الدوسري المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الشقح".

وحقق عبدالله بن محمد العتيبي المراكز الأربعة الأولى في "فردي جل" للون "الحمر"، كما شهدت المنافسة تفوُّق علوش بن ضيدان العجمي على الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس في "فردي جل" للون الصفر.

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