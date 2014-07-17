لحظة تاريخية في السودان .. "العسكري" و"قوى الحرية" يوقّعان الاتفاق

الوسيط الإفريقي: نقطة حاسمة تمهّد للمصادقة على مرسوم دستوري انتقالي

وقّع المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير، صباح اليوم، على الاتفاق السياسي، فيما أكّدت قوى الحرية والتغيير، أن التوقيع على الوثيقة الثانية من الاتفاق السياسي المتعلقة بالشق الدستوري سيتم يوم الجمعة المقبل.

وقال الوسيط الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات: الاتفاق يشكّل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، ويمهّد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية.

ووفق إخبارية "سكاي نيوز عربية"، أضاف المبعوث الإفريقي: ندعو وسائل الإعلام إلى الحفاظ على الوفاق الوطني، والشكر للمجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات، ونشكر وفدَي المفاوضات، على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات.

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يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية دون الإعلان الدستوري

السودان .. المجلس العسكري و"قوى الحرية" يتوصلان إلى اتفاق

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق، بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقتٍ لاحق.

ويتضمن الاتفاق قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدَي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.

والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث إن منذ ذلك الحين تمّ تأجيله أكثر من مرة.