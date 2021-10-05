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الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للبالغين

الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

كما أجازت الوكالة، ومقرها في أمستردام، إعطاء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة جرعة ثالثة معززة من لقاح "فايزر" (واسمه التجاري كوميرناتي)، وكذلك أيضاً من لقاح "موديرنا"، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية.

وقالت الوكالة في بيان إنه "يمكن إعطاء جرعات معززة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية".

وأضافت، أن "القرارات المتعلقة بالجرعات الثالثة ستُتخذ من قِبل هيئات الصحة العامة على المستوى الوطني".

وأوضحت أنها رصدت "زيادة في مستويات الأجسام المضادة عند تلقي جرعة ثالثة من لقاح" "فايزر".

أما فيما خص الجرعة الثالثة من لقاحَي "فايزر" و"موديرنا" التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون نقصاً شديداً في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس.

وأضافت، أنه "على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن القدرة على إنتاج أجسام مضادة لدى هؤلاء المرضى تحمي من كوفيد-19، يُتوقع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقل".

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الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للبالغين
سبق

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

كما أجازت الوكالة، ومقرها في أمستردام، إعطاء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة جرعة ثالثة معززة من لقاح "فايزر" (واسمه التجاري كوميرناتي)، وكذلك أيضاً من لقاح "موديرنا"، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية.

وقالت الوكالة في بيان إنه "يمكن إعطاء جرعات معززة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية".

وأضافت، أن "القرارات المتعلقة بالجرعات الثالثة ستُتخذ من قِبل هيئات الصحة العامة على المستوى الوطني".

وأوضحت أنها رصدت "زيادة في مستويات الأجسام المضادة عند تلقي جرعة ثالثة من لقاح" "فايزر".

أما فيما خص الجرعة الثالثة من لقاحَي "فايزر" و"موديرنا" التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون نقصاً شديداً في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس.

وأضافت، أنه "على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن القدرة على إنتاج أجسام مضادة لدى هؤلاء المرضى تحمي من كوفيد-19، يُتوقع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقل".

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:28 AM

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للبالغين

الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

كما أجازت الوكالة، ومقرها في أمستردام، إعطاء الأشخاص الذين يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة جرعة ثالثة معززة من لقاح "فايزر" (واسمه التجاري كوميرناتي)، وكذلك أيضاً من لقاح "موديرنا"، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقل من تاريخ تلقيهم الجرعة الثانية.

وقالت الوكالة في بيان إنه "يمكن إعطاء جرعات معززة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية".

وأضافت، أن "القرارات المتعلقة بالجرعات الثالثة ستُتخذ من قِبل هيئات الصحة العامة على المستوى الوطني".

وأوضحت أنها رصدت "زيادة في مستويات الأجسام المضادة عند تلقي جرعة ثالثة من لقاح" "فايزر".

أما فيما خص الجرعة الثالثة من لقاحَي "فايزر" و"موديرنا" التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون نقصاً شديداً في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس.

وأضافت، أنه "على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن القدرة على إنتاج أجسام مضادة لدى هؤلاء المرضى تحمي من كوفيد-19، يُتوقع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقل".

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