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"أمانة الرياض" تنظِّم أعمال الدفن والصلاة بمقابر العاصمة وفق الاحترازات

لضمان تقيُّد المشيعين بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

نظَّمت أمانة منطقة الرياض أعمال الدفن والصلاة داخل مقابر العاصمة تماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، والهادفة إلى ضمان تقيُّد المشيعين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الأمانة فِرقًا رقابية تباشر أعمالها يوميًّا في المقابر لتطبيق البروتوكولات المعتمدة، والتحقق من التباعد الاجتماعي بين المشيعين، والتزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تحديد أماكن وقوف المصلين على الجنائز وفق تنظيم يراعي المسافات الآمنة فيما بينهم.

ووزعت الأمانة أعمال الدفن على جميع أوقات اليوم لتفادي ازدحام المشيعين، إضافة إلى تفريق المدافن بمسافة لا تقل عن 100 متر، مع مراعاة التزام جميع من يباشرون أعمال الدفن بالإجراءات الاحترازية الإلزامية حفاظًا على سلامة الجميع.

وتأتي الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض في مقابر العاصمة متكاملة مع جولاتها الرقابية اليومية الهادفة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الصحية، وتطبيقها العقوبات النظامية الصارمة بحق المخالفين والمتهاونين في تنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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"أمانة الرياض" تنظِّم أعمال الدفن والصلاة بمقابر العاصمة وفق الاحترازات
سبق

نظَّمت أمانة منطقة الرياض أعمال الدفن والصلاة داخل مقابر العاصمة تماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، والهادفة إلى ضمان تقيُّد المشيعين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الأمانة فِرقًا رقابية تباشر أعمالها يوميًّا في المقابر لتطبيق البروتوكولات المعتمدة، والتحقق من التباعد الاجتماعي بين المشيعين، والتزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تحديد أماكن وقوف المصلين على الجنائز وفق تنظيم يراعي المسافات الآمنة فيما بينهم.

ووزعت الأمانة أعمال الدفن على جميع أوقات اليوم لتفادي ازدحام المشيعين، إضافة إلى تفريق المدافن بمسافة لا تقل عن 100 متر، مع مراعاة التزام جميع من يباشرون أعمال الدفن بالإجراءات الاحترازية الإلزامية حفاظًا على سلامة الجميع.

وتأتي الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض في مقابر العاصمة متكاملة مع جولاتها الرقابية اليومية الهادفة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الصحية، وتطبيقها العقوبات النظامية الصارمة بحق المخالفين والمتهاونين في تنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:49 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

"أمانة الرياض" تنظِّم أعمال الدفن والصلاة بمقابر العاصمة وفق الاحترازات

لضمان تقيُّد المشيعين بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظَّمت أمانة منطقة الرياض أعمال الدفن والصلاة داخل مقابر العاصمة تماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، والهادفة إلى ضمان تقيُّد المشيعين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الأمانة فِرقًا رقابية تباشر أعمالها يوميًّا في المقابر لتطبيق البروتوكولات المعتمدة، والتحقق من التباعد الاجتماعي بين المشيعين، والتزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تحديد أماكن وقوف المصلين على الجنائز وفق تنظيم يراعي المسافات الآمنة فيما بينهم.

ووزعت الأمانة أعمال الدفن على جميع أوقات اليوم لتفادي ازدحام المشيعين، إضافة إلى تفريق المدافن بمسافة لا تقل عن 100 متر، مع مراعاة التزام جميع من يباشرون أعمال الدفن بالإجراءات الاحترازية الإلزامية حفاظًا على سلامة الجميع.

وتأتي الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض في مقابر العاصمة متكاملة مع جولاتها الرقابية اليومية الهادفة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الصحية، وتطبيقها العقوبات النظامية الصارمة بحق المخالفين والمتهاونين في تنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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