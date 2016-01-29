النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!

قالت: تعرفت على الخرائط بتبوك وأستقبل النساء وأصطحبهن ليطلعن على المخططات

استثمرت المواطنة "نيرمان البلوي" من تبوك بحثها خلال سنة من أجل شراء منزل في اكتساب الخبرة التي ساعدتها ودفعتها لامتلاك وإدارة مكتب عقاري خاص بها، ناصحة الفتيات بالدخول في هذا المجال والعمل في تسويق العقارات، مشيرة إلى أن هذا العمل ممتع ومصدر رزق كبير.

وحكت "البلوي" لقناة العربية، في تقرير سلطان السلمي، قصتها التي كانت منطلقاً لها في افتتاح مكتبها العقاري، قائلة: "منذ 4 سنوات بدأت البحث عن شراء منزل ومكثت في البحث سنة ؛ حيث كنت أتنقّل من مكتب عقارى لمكتب ومن خريطة لأخرى حتى حصلت أخيرًا على المنزل الذي أريده، وبعدها بدأت التفكير في العقار؛ حيث أصبح لدي شغف ورغبة ودافع قوي لفتح مكتب للعقار، وبالفعل تمكنت من ذلك".

وأضافت: "بدأت أتعرف على الخرائط وتطبيقها على الأراضي والعقارات وأصبحت أستقبل الزبائن من العنصر النسائي وأصطحبهم للاطلاع على الأراضي والمخططات والفلل.

ووصفت "البلوي" مجال العقار بأنه عالم متسع وبيئة جيدة للعمل ومصدر للدخل ، وأضافت: "أنصح الفتيات اللاتي لم يحصلن على وظائف بالاتجاه للعمل في تسويق العقار فهو مجال ممتع ورائع ومصدر رزق كبير".

المواطنة نيرمان البلوي تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!
سبق

استثمرت المواطنة "نيرمان البلوي" من تبوك بحثها خلال سنة من أجل شراء منزل في اكتساب الخبرة التي ساعدتها ودفعتها لامتلاك وإدارة مكتب عقاري خاص بها، ناصحة الفتيات بالدخول في هذا المجال والعمل في تسويق العقارات، مشيرة إلى أن هذا العمل ممتع ومصدر رزق كبير.

وحكت "البلوي" لقناة العربية، في تقرير سلطان السلمي، قصتها التي كانت منطلقاً لها في افتتاح مكتبها العقاري، قائلة: "منذ 4 سنوات بدأت البحث عن شراء منزل ومكثت في البحث سنة ؛ حيث كنت أتنقّل من مكتب عقارى لمكتب ومن خريطة لأخرى حتى حصلت أخيرًا على المنزل الذي أريده، وبعدها بدأت التفكير في العقار؛ حيث أصبح لدي شغف ورغبة ودافع قوي لفتح مكتب للعقار، وبالفعل تمكنت من ذلك".

وأضافت: "بدأت أتعرف على الخرائط وتطبيقها على الأراضي والعقارات وأصبحت أستقبل الزبائن من العنصر النسائي وأصطحبهم للاطلاع على الأراضي والمخططات والفلل.

ووصفت "البلوي" مجال العقار بأنه عالم متسع وبيئة جيدة للعمل ومصدر للدخل ، وأضافت: "أنصح الفتيات اللاتي لم يحصلن على وظائف بالاتجاه للعمل في تسويق العقار فهو مجال ممتع ورائع ومصدر رزق كبير".

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
04:27 PM

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!

قالت: تعرفت على الخرائط بتبوك وأستقبل النساء وأصطحبهن ليطلعن على المخططات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,092

استثمرت المواطنة "نيرمان البلوي" من تبوك بحثها خلال سنة من أجل شراء منزل في اكتساب الخبرة التي ساعدتها ودفعتها لامتلاك وإدارة مكتب عقاري خاص بها، ناصحة الفتيات بالدخول في هذا المجال والعمل في تسويق العقارات، مشيرة إلى أن هذا العمل ممتع ومصدر رزق كبير.

وحكت "البلوي" لقناة العربية، في تقرير سلطان السلمي، قصتها التي كانت منطلقاً لها في افتتاح مكتبها العقاري، قائلة: "منذ 4 سنوات بدأت البحث عن شراء منزل ومكثت في البحث سنة ؛ حيث كنت أتنقّل من مكتب عقارى لمكتب ومن خريطة لأخرى حتى حصلت أخيرًا على المنزل الذي أريده، وبعدها بدأت التفكير في العقار؛ حيث أصبح لدي شغف ورغبة ودافع قوي لفتح مكتب للعقار، وبالفعل تمكنت من ذلك".

وأضافت: "بدأت أتعرف على الخرائط وتطبيقها على الأراضي والعقارات وأصبحت أستقبل الزبائن من العنصر النسائي وأصطحبهم للاطلاع على الأراضي والمخططات والفلل.

ووصفت "البلوي" مجال العقار بأنه عالم متسع وبيئة جيدة للعمل ومصدر للدخل ، وأضافت: "أنصح الفتيات اللاتي لم يحصلن على وظائف بالاتجاه للعمل في تسويق العقار فهو مجال ممتع ورائع ومصدر رزق كبير".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة