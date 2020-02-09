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وصول الطائرة الأممية الثانية التي تقل مرضى يمنيين إلى الأردن

ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية

وصلت مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لنقل المرضى إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم: "إن الرحلة الثانية نقلت 23 مريضاً، وهو ما يرفع العدد الكلي للمرضى اليمنيين الذين وصلوا عبر الجسر الجوي لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية إلى 29 مريضاً".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي إطلاق جسر جوي لنقل المرضى للعلاج من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

الأردن رحلات الجسر الجوي قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول الطائرة الأممية الثانية التي تقل مرضى يمنيين إلى الأردن
سبق

وصلت مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لنقل المرضى إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم: "إن الرحلة الثانية نقلت 23 مريضاً، وهو ما يرفع العدد الكلي للمرضى اليمنيين الذين وصلوا عبر الجسر الجوي لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية إلى 29 مريضاً".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي إطلاق جسر جوي لنقل المرضى للعلاج من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
02:38 PM

وصول الطائرة الأممية الثانية التي تقل مرضى يمنيين إلى الأردن

ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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وصلت مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لنقل المرضى إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


وقال المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم: "إن الرحلة الثانية نقلت 23 مريضاً، وهو ما يرفع العدد الكلي للمرضى اليمنيين الذين وصلوا عبر الجسر الجوي لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية إلى 29 مريضاً".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي إطلاق جسر جوي لنقل المرضى للعلاج من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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