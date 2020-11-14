"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 7 آلاف سلة غذائية في إقليم السند بباكستان

بدعم من المركز.. مستشفى كرى العام في مأرب يواصل تقديم خدماته

أطلق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعاً لتوزيع سبعة آلاف سلة غذائية تزن 287 طنًا على الأسر المحتاجة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 42 ألف فرد.

وحضر حفل التدشين في العاصمة إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدريس محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وأوضح "المالكي" أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في سبع مناطق بإقليم السند، وذلك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورفع "محسود" الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن المملكة سباقة بالخير ومعروفة بالوقوف إلى جانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

من ناحية أخرى، واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر سبتمبر 2020م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وبلغ عدد مراجعي العيادات 28,656 فردا، حيث راجع قسم التنويم 886 فردا، وقسم الطوارئ 4,168 فردا، وقسم العمليات 339 فردا، وقسم المختبر 4,996 مريضا، وقسم الأشعة 4,958 فردا، وقسم الرعاية الصحية 1,212 فردا، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1,097فردا، والصيدلية 1,860 فردا.

وراجع عيادة الباطنية 1,380 فردا، وعيادة الجراحة العامة 442 شخصا، وعيادة النساء والولادة 2,110 أفراد، وعيادة الأطفال 1,088 فردا، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 738 شخصا، وعيادة العظام 575 شخصا، وعيادة الأسنان 822 فردا، وعيادة المخ والأعصاب 301 فرد، وعيادة الكلى والمسالك 554 فردا، وعيادة القلب 512 فردا، وعيادة الجلد 430 شخصا.

وراجع قسم الأشعة المقطعية 331 فردا، وقسم الأشعة السينية 2,392 فردا، وقسم الأشعة التلفزيونية 1,780 فردا، كما راجع قسم تخطيط القلب 206 أفراد، وقسم عمليات النساء والولادة 206 نساء، وقسم وسائل تنظيم الأسرة 191 فردا، وقسم رعاية الحوامل 720 امرأة.

وقد واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 554 مستفيداً، وقسم الباطنية 263 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 256 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 1,124 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 142 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 63 مستفيدا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 465 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,284 فردا، وراجع قسم نقل الدم ثلاثة مستفيدين، والعيادات المتنقلة 413 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 344 فردا.