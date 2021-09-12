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القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
10:44 PM

القيادة تعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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