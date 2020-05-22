"الطائف" تسجل 77 حالة تعافٍ جديدة من كورونا .. والإجمالي يصل 440

52 إصابة جديدة والحالات النشطة 1132 حالة

ارتفع معدل التعافي بين مصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف ليصل إلى 440 حالة، وذلك بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.

وكانت قد سجلت "الطائف" رقمًا جديدًا يندرج ضمن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 52 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1574 إصابة، كما بلغت الحالات النشطة 1132 حالة .