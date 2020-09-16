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المنظمة الدولية للإبل و"وانملز اينجلز" توقعان اتفاقية لحماية الإبل أثناء النقل

لتحسين مستويات تربية الإبل ودعم البحوث العلمية في هذا المجال

في خطوة منها لرصد جميع المشاكل التي تواجه الإبل في معيشتها ونقلها في جميع أنحاء العالم، وقّعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة "وانملز اينجلز" العالمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين مستويات تربية الإبل ونقلها من مكان لآخر حول العالم، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال.

وأكّد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO)؛ أن المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي.

وتعزّز الاتفاقية حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقّي الشكاوى، في إطار المطالبة بالامتثال للّوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ على حقوقه.

والمنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًّا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث؛ أمّا منظمة "وانملز اينجلز" فهي إحدى المنظمات العالمية المهتمة برعاية الحيوان ومقرها فرانكفورت بألمانيا، وتتركز جهودها في حماية الحيوانات أثناء النقل.

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المنظمة الدولية للإبل و"وانملز اينجلز" توقعان اتفاقية لحماية الإبل أثناء النقل
سبق

في خطوة منها لرصد جميع المشاكل التي تواجه الإبل في معيشتها ونقلها في جميع أنحاء العالم، وقّعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة "وانملز اينجلز" العالمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين مستويات تربية الإبل ونقلها من مكان لآخر حول العالم، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال.

وأكّد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO)؛ أن المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي.

وتعزّز الاتفاقية حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقّي الشكاوى، في إطار المطالبة بالامتثال للّوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ على حقوقه.

والمنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًّا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث؛ أمّا منظمة "وانملز اينجلز" فهي إحدى المنظمات العالمية المهتمة برعاية الحيوان ومقرها فرانكفورت بألمانيا، وتتركز جهودها في حماية الحيوانات أثناء النقل.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
05:16 PM

المنظمة الدولية للإبل و"وانملز اينجلز" توقعان اتفاقية لحماية الإبل أثناء النقل

لتحسين مستويات تربية الإبل ودعم البحوث العلمية في هذا المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة منها لرصد جميع المشاكل التي تواجه الإبل في معيشتها ونقلها في جميع أنحاء العالم، وقّعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة "وانملز اينجلز" العالمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين مستويات تربية الإبل ونقلها من مكان لآخر حول العالم، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال.

وأكّد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO)؛ أن المنظمة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير عمليات نقل الإبل خلال المسافات الطويلة عبر وسائل نقل متعددة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التقيد بلوائح رعاية الحيوان وسلامة نقله على المستوى العالمي.

وتعزّز الاتفاقية حماية حقوق الإبل سواء في النقل أو الرعاية، وتوثيق كل ما يتعلق بها من أوجه القصور وإفساح المجال لتلقّي الشكاوى، في إطار المطالبة بالامتثال للّوائح الدولية الخاصة برعاية الحيوان والحفاظ على حقوقه.

والمنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًّا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث؛ أمّا منظمة "وانملز اينجلز" فهي إحدى المنظمات العالمية المهتمة برعاية الحيوان ومقرها فرانكفورت بألمانيا، وتتركز جهودها في حماية الحيوانات أثناء النقل.

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