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جامعة عبد الرحمن بن فيصل و"خدمات الداخلية الطبية" توقعان مذكرة تفاهم

في المجالات الصحية والأكاديمية

وقّع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبد الرحمن الداود؛ مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي بين الطرفين.

وقال الدكتور "الربيش": حرصنا لما تتمتع به الجامعة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية من مكانة متقدمة في مجال الخدمات الطبية، على تعزيز تلك المكانة والتميز وتتويجها بمذكرة التفاهم التي ستنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستفيدين، سواء من الناحية الطبية أو الأكاديمية أو التدريبية.

من جانبه قال عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش: إن مذكرة التفاهم تشمل العديد من المجالات؛ منها "التدريب والتعليم وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والخبرات"، وأيضًا في مجال الاستشارات الطبية والفنية والتقنية.

وأضاف "الهويش" أن هذه المذكرة تدعم الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والمشاركة في المجاميع البحثية وكيفية تطويرها والاستفادة من مصادر التعلم، ومن الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية لمنسوبي الطرفين والاستفادة من الخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية بالجامعة؛ ككلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والصحة العامة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية، الدكتور سعود الرشيدي؛ أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي "المدن الطبية"، عبر عدد من البرامج؛ ومنها تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي "المدن الطبية"، في برامج الدراسات العليا في الكليات الصحية بالجامعة، وغيرها من مجالات التعاون بين الطرفين.

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جامعة عبد الرحمن بن فيصل و"خدمات الداخلية الطبية" توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبد الرحمن الداود؛ مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي بين الطرفين.

وقال الدكتور "الربيش": حرصنا لما تتمتع به الجامعة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية من مكانة متقدمة في مجال الخدمات الطبية، على تعزيز تلك المكانة والتميز وتتويجها بمذكرة التفاهم التي ستنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستفيدين، سواء من الناحية الطبية أو الأكاديمية أو التدريبية.

من جانبه قال عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش: إن مذكرة التفاهم تشمل العديد من المجالات؛ منها "التدريب والتعليم وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والخبرات"، وأيضًا في مجال الاستشارات الطبية والفنية والتقنية.

وأضاف "الهويش" أن هذه المذكرة تدعم الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والمشاركة في المجاميع البحثية وكيفية تطويرها والاستفادة من مصادر التعلم، ومن الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية لمنسوبي الطرفين والاستفادة من الخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية بالجامعة؛ ككلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والصحة العامة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية، الدكتور سعود الرشيدي؛ أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي "المدن الطبية"، عبر عدد من البرامج؛ ومنها تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي "المدن الطبية"، في برامج الدراسات العليا في الكليات الصحية بالجامعة، وغيرها من مجالات التعاون بين الطرفين.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
07:45 PM

جامعة عبد الرحمن بن فيصل و"خدمات الداخلية الطبية" توقعان مذكرة تفاهم

في المجالات الصحية والأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقّع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبد الرحمن الداود؛ مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي بين الطرفين.

وقال الدكتور "الربيش": حرصنا لما تتمتع به الجامعة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية من مكانة متقدمة في مجال الخدمات الطبية، على تعزيز تلك المكانة والتميز وتتويجها بمذكرة التفاهم التي ستنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستفيدين، سواء من الناحية الطبية أو الأكاديمية أو التدريبية.

من جانبه قال عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش: إن مذكرة التفاهم تشمل العديد من المجالات؛ منها "التدريب والتعليم وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والخبرات"، وأيضًا في مجال الاستشارات الطبية والفنية والتقنية.

وأضاف "الهويش" أن هذه المذكرة تدعم الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والمشاركة في المجاميع البحثية وكيفية تطويرها والاستفادة من مصادر التعلم، ومن الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية لمنسوبي الطرفين والاستفادة من الخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية بالجامعة؛ ككلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والصحة العامة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية، الدكتور سعود الرشيدي؛ أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي "المدن الطبية"، عبر عدد من البرامج؛ ومنها تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي "المدن الطبية"، في برامج الدراسات العليا في الكليات الصحية بالجامعة، وغيرها من مجالات التعاون بين الطرفين.

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