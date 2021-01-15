النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 173 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 181 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعادل السلبي يحسم مواجهة "الوحدة" مع "ضمك"

ضمن الجولة الـ13 من دوري ولي العهد

انتهت المباراة التي جمعت فريقي الوحدة وضمك بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الوحدة نايف كريري قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 20، كما ارتفع رصيد ضمك هو الآخر للنقطة رقم 9، لكنه لا يزال في المركز الأخير من مسابقة الدوري.

الوحدة ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل السلبي يحسم مواجهة "الوحدة" مع "ضمك"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت فريقي الوحدة وضمك بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الوحدة نايف كريري قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 20، كما ارتفع رصيد ضمك هو الآخر للنقطة رقم 9، لكنه لا يزال في المركز الأخير من مسابقة الدوري.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
06:34 PM
اخر تعديل
15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:38 PM

التعادل السلبي يحسم مواجهة "الوحدة" مع "ضمك"

ضمن الجولة الـ13 من دوري ولي العهد

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
580

انتهت المباراة التي جمعت فريقي الوحدة وضمك بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الوحدة نايف كريري قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 20، كما ارتفع رصيد ضمك هو الآخر للنقطة رقم 9، لكنه لا يزال في المركز الأخير من مسابقة الدوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,799

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة